La empresa LUMA Energy anunció su plan de interrupciones programadas para este miércoles, debido a mejoras que realizará al sistema de energía eléctrica, que afectarán 11 pueblos

Según indica el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos incluirán la reparación de líneas eléctricas, así como el removido de “vegetación peligrosa”.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, advierte el consorcio a través de su página web.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Cayey

San Juan

Ciales

Ponce

Canóvanas

Bayamón

Carolina

Guayama

Barranquitas

Guaynabo

Corozal