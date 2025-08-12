La empresa LUMA Energy anunció para este martes su plan de interrupciones programadas, debido a mejoras que realizará al sistema de energía eléctrica, que afectarán unos 18 pueblos.

Según indica el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de su portal, los trabajos incluirán el reemplazo de postes, reparación de líneas eléctricas, así como el removido de vegetación “peligrosa”.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, advierte el consorcio a través de su página web.

A continuación los pueblos en los que trabajarán:

Barranquitas

Ponce

San Juan

Manatí

Toa Baja

Coamo

Yabucoa

Guánica

Barceloneta

Toa Alta

Hatillo

Arecibo

Salinas

Mayagüez

Isabela

Cabo Rojo

Canóvanas

Aibonito