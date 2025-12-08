LUMA anuncia trabajos en postes y líneas: mira si tu sector se verá afectado
Las mejoras podrían “causar inconvenientes temporales”.
LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para este lunes, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó el consorcio en declaraciones escritas.
Trabajos en postes
- Arecibo – carretera 652 kilómetro 6.6, intersección bosque Garrochales, Arecibo
- Barranquitas – barrio Cañabón, calle Los Ortiz, Botijas I GS, sector Las Parcelas, La Loma, El Puente, carretera 156, R772 kilómetro 6, parcela 24; barrio Helechal, Puerto Rico 719, Paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y Villa Universitaria
- Aguada – barrio Atalaya, sector Colombiani; barrio Jaguey, Villa de la Paz; barrio Laguna, sector La Nueva Ola; barrio Laguna, sector Piedras Blancas
- Lajas – parcelas Salinas Fortuna
- Juncos – parcelas Santana, Ceiba Norte, R-071, C Cemi, carretera 31
Removido de vegetación
- Caguas – urbanización Caguas Norte, calles Lima, Jerusalén, Israel, Décima; barrio San Antonio, calle Alejandrino, Las Carmelitas, La Cuchilla, El Salchichón
Automatización de distribución
- Caguas – barrio Beatriz, parcelas Luis Muñoz Grillo
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- San Juan – urbanización El Remanso, calle Arroyo A9 hasta A99