LUMA Energy informó sobre posibles interrupciones de servicio programadas para este lunes, como parte de los trabajos para mejorar el sistema de energía eléctrica.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó el consorcio en declaraciones escritas.

Trabajos en postes

Arecibo – carretera 652 kilómetro 6.6, intersección bosque Garrochales, Arecibo

– carretera 652 kilómetro 6.6, intersección bosque Garrochales, Arecibo Barranquitas – barrio Cañabón, calle Los Ortiz, Botijas I GS, sector Las Parcelas, La Loma, El Puente, carretera 156, R772 kilómetro 6, parcela 24; barrio Helechal, Puerto Rico 719, Paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y Villa Universitaria

– barrio Cañabón, calle Los Ortiz, Botijas I GS, sector Las Parcelas, La Loma, El Puente, carretera 156, R772 kilómetro 6, parcela 24; barrio Helechal, Puerto Rico 719, Paseo Toño Vélez, sector Hoya Honda y Villa Universitaria Aguada – barrio Atalaya, sector Colombiani; barrio Jaguey, Villa de la Paz; barrio Laguna, sector La Nueva Ola; barrio Laguna, sector Piedras Blancas

– barrio Atalaya, sector Colombiani; barrio Jaguey, Villa de la Paz; barrio Laguna, sector La Nueva Ola; barrio Laguna, sector Piedras Blancas Lajas – parcelas Salinas Fortuna

– parcelas Salinas Fortuna Arecibo – carretera 652 kilómetro 6.6, intersección bosque Garrochales, Arecibo

– carretera 652 kilómetro 6.6, intersección bosque Garrochales, Arecibo Juncos – parcelas Santana, Ceiba Norte, R-071, C Cemi, carretera 31

Removido de vegetación

Caguas – urbanización Caguas Norte, calles Lima, Jerusalén, Israel, Décima; barrio San Antonio, calle Alejandrino, Las Carmelitas, La Cuchilla, El Salchichón

Automatización de distribución

Caguas – barrio Beatriz, parcelas Luis Muñoz Grillo

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos