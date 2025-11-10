LUMA Energy anunció que hoy, lunes, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica que provocarán interrupciones de luz en siete pueblos de la Isla.

Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.

En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, dijo el consorcio en declaraciones escritas.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

Aguada

Barranquitas

Juncos

San Lorenzo

Aibonito

Fajardo

Ponce