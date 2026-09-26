LUMA Energy realizará este sábado trabajos de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico en San Juan y Aibonito, según el listado de labores programadas por la empresa.

En San Juan, cuadrillas realizarán trabajos de conexión y desconexión de un cliente soterrado en las áreas de Banco Popular, restaurante A Tu Gusto y Plaza La Casita de Rones.

Mientras, en Aibonito, se llevarán a cabo labores de reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos en BDA San Luis.

Los trabajos forman parte de las labores programadas por LUMA para realizar mejoras y mantenimiento a la infraestructura eléctrica.