El portavoz de LUMA Energy, José Pérez, informó durante la mañana de hoy que 17,000 abonados siguen sin luz tras los incidentes de anoche que dejaron a 337,000 clientes a oscuras.

“Según el mapa de las personas que están sin servicio, tenemos cerca de 17,000 personas o clientes que están fuera de servicio. Esto es basado en los números que siempre se han dado y que venían de la Autoridad de Energía Eléctrica”, dijo Pérez en entrevista con WKAQ 580.

“Esta es la misma información que la Autoridad ha dado toda la vida porque sacamos la información del sistema de la Autoridad. La verdad es que no sé cuán preciso es, es lo que da. Yo lo veo un número bajito para el evento que ocurrió anoche, pero es lo que da el sistema. No me atrevo a decirte que es menos, ciertamente no es menos, puede que sea más, definitivamente”, indicó el funcionario al ser cuestionado por el periodista Rubén Sánchez sobre la precisión de ese número.

Los problemas de anoche se generaron a una semana de la explosión en la subestación de Monacillos en San Juan, que dejó a unos 900,000 abonados sin el servicio.