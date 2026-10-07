LUMA Energy tiene programados varios trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en diferentes municipios para este miércoles.

Remoción de vegetación peligrosa

Los trabajos se realizarán en:

  • Toa Alta: urbanización Ciudad Jardín, barrio Ortiz, avenida Lila Borroso.
  • Naguabo: barrio Brazo Seco.
  • San Juan: urbanización San Francisco y avenida De Diego.

Conexión y desconexión de clientes con servicio soterrado

  • Guaynabo: los trabajos abarcarán sectores de Reparto Romero, Piedras Blancas, Los Llanos, Los Burgos, Frailes, Colimar, Reparto Piñero, Cubita y varias urbanizaciones, condominios, residenciales y áreas comerciales de Guaynabo.
  • San Juan: condominio Park Lane, en los números 63 y 65 de la calle Santiago Iglesias Pantín, en Condado.

Trabajos solicitados por clientes

  • Vega Baja: urbanización San Vicente, calle 7.

    • Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

  • Caguas: carretera 183, kilómetro 5.0, en Tomás de Castro.
  • Gurabo: urbanización Paseo Santa Bárbara, bloque B, lote 10.
  • San Germán: carretera 361, Caín Alto.
  • Ponce: zona industrial El Tuque, almacenes y área del sistema de bombeo de Costa Caribe Golf Club.

    • Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

    • Aguadilla: área de Antenas USAF.
    • Manatí: Hacienda La Esperanza y algunas residencias.
    • Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.
    • Guayama: sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón; además del barrio Machete.
    • San Germán: residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; y áreas del barrio Minillas, en Sabana Grande, donde ubican un cuartel y un hospital en la carretera 102.
    • Guayanilla: barrios Consejo Alto, Consejo Bajo, Quebrada y Llano.

    Los trabajos podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico mientras se realizan las labores de mantenimiento y mejoras.