LUMA realiza trabajos hoy en una decena de municipios
Las labores podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico.
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LUMA Energy tiene programados varios trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en diferentes municipios para este miércoles.
Remoción de vegetación peligrosa
Los trabajos se realizarán en:
- Toa Alta: urbanización Ciudad Jardín, barrio Ortiz, avenida Lila Borroso.
- Naguabo: barrio Brazo Seco.
- San Juan: urbanización San Francisco y avenida De Diego.
Conexión y desconexión de clientes con servicio soterrado
- Guaynabo: los trabajos abarcarán sectores de Reparto Romero, Piedras Blancas, Los Llanos, Los Burgos, Frailes, Colimar, Reparto Piñero, Cubita y varias urbanizaciones, condominios, residenciales y áreas comerciales de Guaynabo.
- San Juan: condominio Park Lane, en los números 63 y 65 de la calle Santiago Iglesias Pantín, en Condado.
Trabajos solicitados por clientes
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
- Aguadilla: área de Antenas USAF.
- Manatí: Hacienda La Esperanza y algunas residencias.
- Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.
- Guayama: sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón; además del barrio Machete.
- San Germán: residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; y áreas del barrio Minillas, en Sabana Grande, donde ubican un cuartel y un hospital en la carretera 102.
- Guayanilla: barrios Consejo Alto, Consejo Bajo, Quebrada y Llano.
Los trabajos podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico mientras se realizan las labores de mantenimiento y mejoras.