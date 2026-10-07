( Carlos Rivera Giusti/Staff )

LUMA Energy tiene programados varios trabajos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura eléctrica en diferentes municipios para este miércoles.

Remoción de vegetación peligrosa

Los trabajos se realizarán en:

Toa Alta: urbanización Ciudad Jardín, barrio Ortiz, avenida Lila Borroso.

urbanización Ciudad Jardín, barrio Ortiz, avenida Lila Borroso. Naguabo: barrio Brazo Seco.

barrio Brazo Seco. San Juan: urbanización San Francisco y avenida De Diego.

Conexión y desconexión de clientes con servicio soterrado

Guaynabo: los trabajos abarcarán sectores de Reparto Romero, Piedras Blancas, Los Llanos, Los Burgos, Frailes, Colimar, Reparto Piñero, Cubita y varias urbanizaciones, condominios, residenciales y áreas comerciales de Guaynabo.

los trabajos abarcarán sectores de Reparto Romero, Piedras Blancas, Los Llanos, Los Burgos, Frailes, Colimar, Reparto Piñero, Cubita y varias urbanizaciones, condominios, residenciales y áreas comerciales de Guaynabo. San Juan: condominio Park Lane, en los números 63 y 65 de la calle Santiago Iglesias Pantín, en Condado.

Trabajos solicitados por clientes

Vega Baja: urbanización San Vicente, calle 7.

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Caguas: carretera 183, kilómetro 5.0, en Tomás de Castro.

Gurabo: urbanización Paseo Santa Bárbara, bloque B, lote 10.

San Germán: carretera 361, Caín Alto.

Ponce: zona industrial El Tuque, almacenes y área del sistema de bombeo de Costa Caribe Golf Club.

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla: área de Antenas USAF.

área de Antenas USAF. Manatí: Hacienda La Esperanza y algunas residencias.

Hacienda La Esperanza y algunas residencias. Cidra: barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila.

barrio Monte Llano, sector Ignacio Dávila. Guayama: sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón; además del barrio Machete.

sectores Villoda, Algarrobo y Vietnam, en el barrio Corazón; además del barrio Machete. San Germán: residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; y áreas del barrio Minillas, en Sabana Grande, donde ubican un cuartel y un hospital en la carretera 102.

residenciales públicos Las Lomas, El Recreo y Manuel F. Rossy; urbanizaciones Las Palmas, Arquelio Torres, El Convento, Porta Coeli, San Antonio, Santa Ana y Villa Borinquen; comunidad Camino Mérito; edificio Rosado; sector Flor; urbanización Paseos del Valle; Torre Médica Concepción 1 y 2; y áreas del barrio Minillas, en Sabana Grande, donde ubican un cuartel y un hospital en la carretera 102. Guayanilla: barrios Consejo Alto, Consejo Bajo, Quebrada y Llano.

Los trabajos podrían provocar interrupciones en el servicio eléctrico mientras se realizan las labores de mantenimiento y mejoras.