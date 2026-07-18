Como parte de trabajos programados para atender solicitudes de clientes, LUMA Energy realizará intervenciones este sábado en varias instalaciones del municipio de Añasco.

Según la información divulgada por la empresa, los trabajos impactarán subestaciones asociadas a distintas compañías, entre ellas:

Subestación 6175 Johnson & Johnson

Subestación 6178 Johnson & Johnson

Subestación 6177 Johnson & Johnson

Subestación 6180 Amphenol Advance Senior

Subestación 6176 Edwards Life Sciences

Subestación 6179 Techno Plastic

LUMA indicó que estas labores forman parte de los trabajos coordinados con clientes para atender sus necesidades operacionales y continuar con el mantenimiento de la infraestructura eléctrica en la zona.

La empresa exhortó a los clientes a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer detalles sobre trabajos programados y posibles cambios en el servicio eléctrico.