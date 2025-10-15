LUMA realizará trabajos que causarán apagones en 14 pueblos hoy
Mira aquí la lista de los pueblos afectados.
LUMA Energy anunció que hoy, lunes, martes, realizará mejoras planificadas en la infraestructura eléctrica que provocarán interrupciones programadas en 14 pueblos de la Isla.
Estas acciones, según la empresa, son fundamentales para incrementar la confiabilidad y resiliencia de la red eléctrica, lo que redundará en beneficios para todos los clientes a largo plazo.
En todos los casos, las interrupciones se extenderán por varias horas.
“Mientras llevamos a cabo estos trabajos, y para garantizar la seguridad de nuestras brigadas de campo y de las comunidades, ten en cuenta que estas mejoras podrían provocar interrupciones de servicio temporales”, lee el portal del consorcio.
Estos son los pueblos en los que trabajarán:
San Juan
Lajas
Barranquitas
Orocovis
Canóvanas
Utuado
Barceloneta
Lares
San Germán
Ceiba
Guayama
Vega Baja
Guaynabo
