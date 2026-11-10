LUMA reporta relevos de carga por insuficiencia de generación
Hay sobre 65 mil clientes afectados
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La empresa LUMA Energy informó que se están realizando relevos de carga en Puerto Rico debido a una insuficiencia en la generación de electricidad para satisfacer la demanda de los abonados.
A través de una publicación en su página de Facebook, la compañía explicó que esta situación ocurre cuando no hay suficiente energía disponible para transmitir y distribuir electricidad a los hogares y comercios, de acuerdo con el consumo de los clientes.
Según informó Hugo Sorrentini de LUMA, hubo una reducción de capacidad en varias unidades en Palo Seco y Mayagüez.
Más de 65,000 clientes se vieron afectados.
LUMA aclaró que la generación eléctrica es responsabilidad de las compañías generatrices, entre ellas Genera PR, AES Puerto Rico, EcoEléctrica y otras empresas cogeneradoras.
La empresa indicó que sus equipos mantienen comunicación con las compañías encargadas de producir la electricidad y monitorean de cerca el comportamiento de la demanda para manejar los relevos de carga y procurar la estabilidad del sistema eléctrico.
Los relevos de carga consisten en interrupciones programadas o controladas del servicio en determinados sectores cuando la generación disponible no es suficiente para cubrir el consumo de electricidad.
La empresa también exhortó a los abonados a consultar su mapa interactivo para verificar si sus comunidades se encuentran entre las áreas afectadas por estos relevos.