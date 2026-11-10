La empresa LUMA Energy informó que se están realizando relevos de carga en Puerto Rico debido a una insuficiencia en la generación de electricidad para satisfacer la demanda de los abonados.

A través de una publicación en su página de Facebook, la compañía explicó que esta situación ocurre cuando no hay suficiente energía disponible para transmitir y distribuir electricidad a los hogares y comercios, de acuerdo con el consumo de los clientes.

Según informó Hugo Sorrentini de LUMA, hubo una reducción de capacidad en varias unidades en Palo Seco y Mayagüez.

Más de 65,000 clientes se vieron afectados.

LUMA aclaró que la generación eléctrica es responsabilidad de las compañías generatrices, entre ellas Genera PR, AES Puerto Rico, EcoEléctrica y otras empresas cogeneradoras.

PUBLICIDAD

La empresa indicó que sus equipos mantienen comunicación con las compañías encargadas de producir la electricidad y monitorean de cerca el comportamiento de la demanda para manejar los relevos de carga y procurar la estabilidad del sistema eléctrico.

Los relevos de carga consisten en interrupciones programadas o controladas del servicio en determinados sectores cuando la generación disponible no es suficiente para cubrir el consumo de electricidad.

La empresa también exhortó a los abonados a consultar su mapa interactivo para verificar si sus comunidades se encuentran entre las áreas afectadas por estos relevos.