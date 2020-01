La ayuda a los damnificados del sur ha llegado de diferentes maneras. Wanda Rodríguez, por su parte, decidió impactarla de una manera virtual, compartiendo su conocimiento en homeschooling con los padres a quienes les inquieta que sus hijos no hayan empezado el curso escolar en las escuelas administradas por el Departamento de Educación

Hace unos 10 días días compartió a través de la página Home Schooling Sismo 2020 en la red social de Facebook, su intención de preparar a los padres para que intenten el mundo del homeschooling. Para su sorpresa son cientos los padres deseosos de que sus hijos no se atrasen y dispuestos a intentar la propuesta con la que Rodríguez educó a sus dos retoños ya universitarios.

La página ya cuenta con más 3,400 seguidores y ha impactado alrededor de 300 familias, mayormente de la sur, damnificados de los sismos como Yauco, Guayanilla, Mayagüez, Cabo Rojo y Ponce.

“Esto inició hace 10 días. Hemos impactado ya entre 200 a 300 familias que empezaron a hacerlo de manera responsable. Se les ha conseguido los libros. Han ido aprendiendo conmigo y yo no soy ni maestra ni centro de estudio ni centro educativo, le hablo por mi experiencia”, dijo Rodríguez quien tomó la decisión de tener el control de su educación cuando sus hijos Gabriela y Carlos Manuel estaban en segundo y cuarto grado.

Actualmente ambos son universitarios, uno de ellos estudiando biología molecular y preparándose para tomar el examen de medicina.

Rodríguez indicó que como parte de sus live por Facebook les ha enseñado a los padres lo que es el homeschooling y ya se han convertido en grupo de apoyo.

“En este momento lo que ellos querían era que sus hijos continuaran y no perdieran destrezas y yo pues les enseñé una manera simple porque nosotras educamos desde que parimos”, dijo.

Dijo que la gran necesidad que tienen las familias son los libros para poder cubrir la materias. Exhortó a que los que tengan libros en sus hogares de cualquier grado que los donen. El sábado los estarán recogiendo frente a la bolera de 11:00 a.m. a 11:00 p.m. en Carolina para luego entregarlos a las familias necesitadas.

“Yo no soy un centro, yo no cobro, yo no soy tutora, yo soy una mamá que le demostró a ellos cómo hacer un homeschooling sano, orgánico, rápido, sin un centavo y los muchachos están aprendiendo. Mi preocupación o mi ocupación mayor era que los jóvenes y los niños están escolarizados en Puerto Rico como en todas partes y los niños se deprimen. La gente no se da cuenta que si tu te organizas con ellos y le vas dando un espacio, aunque luego vuelvan a la escuela, ellos ven en eso que hay un tipo de constancia y que la cosa no está tan mal”, indicó.

“Yo lo hablo porque a mi me funcionó y tengo dos hijos en universidad y uno está en Estados Unidos. Logré lo que ellos querían, que era entrar en medicina y lograron de manera fácil, rápida y eso es lo que les estoy dando”, dijo quien es suplidora de productos naturales a las farmacias de todos los pueblos.

“Están hechos unos monstruos los papás y las mamás en solo 10 días. Homeschooling es una alternativa real y el pueblo se está dando cuenta”, aseguró.

Tanya Hernández es una de madres que se prepara para adoptar la alternativa con su hija Karina que cursa el octavo grado luego que la escuela Sor Isolina Ferré en Ponce no se sabe cuándo vuelva a sus funciones luego de su estructura resultara con daños luego del sismo del 7 de enero y ubica en zona de tsunami.

“En estos días me di a la tarea de buscar información en cuanto a lo que es homeschooling y ya se lo consulté con ella y ayer me dijo que sí está dispuesta. Es otra etapa porque mi preparación es kínder a sexto grado, ella está en octavo, así que sí voy a necesitar otros recursos pero ayer estuve viendo unos video live que están en las redes sociales porque hay varias personas que respaldan el home schooling y estas personas son proveedores y te envían todos los documentos que necesitas pra pode organizar la carpeta y tener los requisitos para poder cumplir con el home schooling”, dijo.

La decisión de Hernández también ante la inseguridad que siente por los panteles del Departamento que actualmente son inspeccionados por ingenieros contratados por diferentes agencias gubernamentales y porque Karina es candidata a graduación en mayo.

Hernández, quien también es maestra, espera poder empezar a educar a su hija desde su hogar la próxima semana.