Con una fortaleza que atribuye a su fe en Dios, Nitza Ríos, la madre Arellys Mercado Ríos -quien fue asesinada el 18 de agosto de 2019 en una marina en Fajardo- habló hoy ante las cámaras del programa “Día a día” de Telemundo, para enviar un mensaje de apoyo a la mamá de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, quien fue brutalmente asesinada y cuyo cuerpo fue hallado el sábado en la laguna San José.

“Quiero darle mi mas sentido pésame a la familia de Keishla y a la familia de Andrea (Ruiz Costas, quien fue asesinada por su expareja), y voy un poco atrás a la familia de la joven que perdió su vida frente a un motel (Edmill De León García). Yo he estado reviviendo todo lo que sucedió con mi hija. Y quiero decirle a todos esos padres que ya yo llevo 20 meses en este transitar por la muerte de mi hija. Enfrentando un juico… y no es fácil. Solamente les puedo decir que lo único que me ha funcionado a mí, ha sido creerle a Dios. Buscar la Palabra, pegarme de las promesas que están contenidas en la Palabra, especialmente el Salmo 37”, expresó Ríos, quien hizo lectura del pasaje bíblico que habla de la confianza en que Jehová exigirá justiciar y “del camino que van a pasar los que hacen maldad”. “Ese salmo te da la seguridad de que tarde o temprano la justiciar va a llegar”, recalcó mediante entrevista virtual con los presentadores del programa, Raymond Arrieta, Gil López y Dagmar.

Ríos reconoció que aunque “nosotros queremos que la justiciar llegue rápido, las cosas hay que esperarlas en el tiempo de Dios y no nos podemos adelantar, porque la justiciar divina es la perfecta. Dios le da la sabiduría a los jueces, a los fiscales y al personal que trabaja con el caso… pero la Palabra dice que ‘Mía es la venganza y yo pagaré’. Yo invito a los padres de hijos asesinados que le pidan dirección a papa Dios”.

Agregó lo más difícil en todo este tiempo es el vacío que ha dejado en su vida la ausencia de su hija. “A veces llega la desesperació, poruqe ya no vas a ver esa persona… Es como si te hubiesen cortado un pedazo de tu corazón”. Con la cercanía de la celebración del Día de las Madres, ese dolor se duplica, pues “mi hija era muy cariñosa, muy atenta, no dejaba pasar un detalle. “Yo me he cogido llamándola, nombrándola, a veces voy a llamar a mi otra hija y la llamo a ella… Ya no me puedo acostar temprano, me acuerdo bien tarde para que me llegue el sueño rápido. Si me acuesto temprano, me sale el vídeo de todo los sucesos y prefiero estar ocupada y acostarme tarde para no pensar en ella. Pero estamos aquí de pie”, confesó al agradecer las oraciones del pueblo y el apoyo de la prensa de Puerto Rico.

Por último dijo que le encantaría poder conocer a la mamá de Keishla Marlen, Keila Ortiz, “y darle ese abrazo que yo también recibí de otras personas en medio de mi dolor” y le deseó “que el Señor la ayude para poder seguir enfrentando esto, porque no es fácil”. Comentó que a ella, le ha ayudado perdonar, “porque el beneficio del perdón es para uno mismo”. “A mí me ha ayudado a seguir adelante, fíjate que estando al lado de esa persona allí (Jensen Medina, acusado por el asesinato de Arellys), y yo no tengo ganas de hacerle daño, si no que espero con fe que sea papa Dios el que tome el control de todo. Esperamos esa justicia”, concluyó.