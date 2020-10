Se repite la agonía para Marilyn Serrano Rivera.

Luego que hace una semana el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) confirmara que unos restos humanos hallados hace tres años en Manatí correspondían a su hijo, ayer la afligida madre se enteró que no podrá darle sepultura ya que la agencia había cremado y descartado las cenizas.

“Q dolor tan grande tengo en mi corazón cuando me enteré q mi hijo había aparecido, y me dije ya lo encontré después de tres años me dije ahora le puedo dar cristiana sepultura, ayer me entero por medio de una llamada q hice a Forense para cuando me lo entregaban y me dice la Sra. de Forense q mi hijo había sido cremado y yo le pregunté cm q fue cremado y donde están las cenizas y me dicen q fueron descartadas y yo les digo con q permiso hacen eso y me dicen q son reglas de Ciencias Forense. Y ahora q voy a velar y darle cristiana sepultura. Papito Dios ayúdame y dame muchas fuerzas y no me dejes caer”, relató Serrano Rivera a través de su cuenta de Facebook.

Lee también: Tras agonía de tres años, confirman identidad de restos humanos con joven desaparecido

Jonathan Negrón Serrano, de 20 años, había sido reportado desaparecido por su familia en el 2017. Desde entonces, su madre acudía constantemente al NCF en busca de noticias sobre su hijo, pero ninguno de los cuerpos a los que había ido a identificar era el de él, pero se mantuvo firme en su presentimiento de que se encontraba allí.