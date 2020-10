Cuando el joven Adrián Montes Martínez (18) va a ponerse una camisa, suele darle una vuelta que, si no es una pieza reversible, puede terminar colocándosela al revés. Igualmente, puede tener la dificultad de ponerse el calzado correctamente.

Son inconvenientes comunes entre la población con diversidad funcional, y en el caso de Adrián, el autismo le presenta ciertos retos que su madre, Bessie Ann Martínez Santos, comenzó a aliviar con la creación de la línea de ropa casual I By You Inclusive Fashion, cuyos diseños están pensados para promover la autosuficiencia y la autoestima.

Persigue que, cuando un niño o joven como Adrián se la ponga sin asistencia, al final sienta la satisfacción de decir: “yo lo pude hacer”.

“Ante todos los retos que tenemos las familias con miembros con autismo, u otras condiciones como Síndrome Down, las madres y los padres tenemos que estar asistiéndolos, y en este día a día, que es tan fuerte para nosotros, que tenemos que usar nuestras energías para muchas otras cosas más, es cómo poder facilitar ese día a día”, expuso la exprofesora universitaria y actual administradora del hogar.

I By You Inclusive Fashion se distingue por ser ropa casual, cómoda y reversible, de modo que no importa de qué forma se utilice, siempre estará bien. Igualmente, considera otros aspectos importantes, como la seguridad, por lo que los colores son mayormente llamativos o neones, y llevan la marca grabada con material reflectivo, de modo que sean fáciles de divisar e identificar en caso de que se distancien de sus tutores.

“No tienen zipper, botones, ni amarres, es ropa fácil de usar, y a la misma vez las costuras que tiene son flat, porque esta población tiene problemas sensoriales; si tiene un ticket, o una costura con ciertos hilos, le molesta y a veces por ahí mismito las rompen. Pues estas son piezas de ropa que pensamos en todas esas cosas para realizarlas”, detalló la también madre de Héctor Enrique (24) y Sebastián (22), quienes además de Adrián, les sirven de modelos para cada talla.

Bessie Ann, quien se preparó con cursos de empresarismo, inició con piezas (camisas, pantalones y mascarillas en combinación) para niños, adolescentes y jóvenes, y actualmente comienza a crear diseños para niñas.

Considera, asimismo, integrar piezas -todas de telas apropiadas para el trópico- que ayuden a reforzar destrezas, como puede ser que lleven broches.

“Nuestras piezas están pensadas para la población con diversidad funcional, pero en realidad son piezas que pueden ser utilizadas por cualquiera”, indicó.

I By You Inclusive Fashion -apoyada por la Fundación 100x35 y Luzette Solana, de la Universidad Ana G. Méndez- se encuentra en etapa de producción y estará disponible a partir de diciembre en una tienda virtual que anunciará próximamente.