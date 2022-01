Las batallas personales a las que se enfrentó Karolina Ferrer Padilla nunca opacaron su amplia sonrisa que iluminaba su rostro en cada lugar que acudía.

Así quedará grabada en el recuerdo de su maestra del Programa Head Start de la comunidad Playita Cortada en Santa Isabel, Waleska Torres Gutiérrez, quien amaneció devastada ante la trágica noticia sobre la muerte de su amada alumna.

Karolina y su hermano gemelo Kevin, llegaron a la vida de Torres Gutiérrez a la edad de cuatro años, y desde entonces, la niña se caracterizó por su don de servicio y liderazgo.

“Dos niños hermosos… siempre cuidándose uno al otro, siempre unidos. Karolina era bien tímida, cooperadora, servicial, una niña ejemplar dentro de sus cuatro añitos que tenía cuando la conocí, pero siempre trato de ponerme en contacto con todos ellos una vez salen de Head Start para ver cómo han evolucionado y cómo ha transcurrido su vida”, confesó.

“Karolina era una niña decidida, he sentido mucho esa parte de ella porque era una niña que tenía mucho futuro y saber que falleció de una manera tan trágica, tan terrible, me devasta el corazón, porque si hay alguien que te puedo decir que ha sido una guerrera en esta vida, que ha sobrepasado muchas batallas, es Karolina”, expresó en medio del llanto.

Destacó el alto aprovechamiento académico que demostraron los hermanos Ferrer Padilla hasta que se graduaron de la escuela superior Luis Llorens Torres de Juana Díaz.

“Ellos han sido unos guerreros a lo largo de su vida, trabajaban en el supermercado como gondoleros, unos niños brillantes de cuatro puntos. Una joven líder, porque desde niña fue líder, desde sus cuatro años. Yo iba al supermercado y ella llegaba donde yo estaba, igual que Kevin, es duro”, acotó.

“Era una joven decidida porque ella quería estar en el Army, ella quería hacer una profesión, una carrera militar y luchar para conseguir un buen futuro, pero lamentablemente terminó de esa manera”, lamentó.

Asimismo, expuso que, a pesar de las pruebas, Ferrer Padilla no dejó de ser una joven amable y amorosa; tanto, que “no levantaba la vista para no ofender a nadie”.

Karolina y su hermano gemelo Kevin junto a quien fuera su maestra, Waleska Torres Gutiérrez. ( Suministrada )

“Karolina sufrió todas las cosas que puede sufrir un niño a nivel de escuela, a nivel personal, pero ella nunca dejó de ser esa niña amable, esa niña amorosa. Tú oyes las expresiones de todos los compañeros de clase y no tienen nada negativo que decir porque Karolina era especial”, reiteró.

“Es muy duro porque son mis pollitos, y a mis pollitos yo los localizo a donde sea y me levanté hoy con esta información y me duele”, insistió.

En medio del dolor que le ocasiona la repentina partida de su estudiante, Torres Gutiérrez aseguró que se quedará con su abrazo eterno.

“La voy a recordar con una hermosa sonrisa. Karolina siempre tenía una hermosa sonrisa y siempre que me veía me abrazaba, de esos abrazos eternos, y yo me quiero quedar con ese abrazo eterno porque ella cuando amaba, amaba con su corazón”, concluyó.