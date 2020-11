El llanto y desasosiego de una maestra ha trastocado a miles de personas en Facebook, donde hizo una transmisión en vivo para ventilar la problemática social que confrontan los educadores del país.

Frances Sánchez, quien lleva 18 años en el sistema educativo y actualmente imparte teatro a nivel superior en la zona sur de la Isla, detalló que tiene estudiantes que no se han conectado a sus clases desde agosto. Según ella, la situación “va más allá que la educación a distancia”.

“La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de cuatro o cinco años. Esta generación no le interesa aprender”, expresó agobiada.

PUBLICIDAD

“Nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso a tan altos niveles como ahora. Esto es una problemática social, es una cuestión más cultural, generacional”, mencionó.

Posted by Frances Sanchez on Tuesday, November 10, 2020

Sánchez aseguró que hay fatiga entre los maestros. También, imploró que el gobierno tome cartas en el asunto, y a los padres, madres o encargados de los alumnos que asuman responsabilidad.

“Aquí existe una ley en donde los estudiantes si no van a la escuela, son reportados al Departamento de la Familia. ¿Dónde está esa ley actualmente? El gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social. Los maestros están abrumados, están que no pueden ya con esta situación y yo temo por convertirme en aquello que detesté como estudiante, que es aquel (maestro) que si lo haces bien y si no también”, dijo preocupada.

La conmovedora publicación, realizada durante la mañana de ayer, ha sido compartida más de 7,600 veces en Facebook al momento. Gran parte de los comentarios van dirigidos en apoyo a Sánchez.