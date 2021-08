Cientos de maestras y maestros protestaron hoy con una marcha a través de las calles del Viejo San Juan y frente a La Fortaleza, para reclamar aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo en las escuelas públicas de la Isla.

La manifestación, encabezada por la Federación de Maestros y con respaldo de otras organizaciones magisteriales, también protestó contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los recortes a las pensiones que promueve el ente fiscalizador.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, aseguró que la manifestación es “una continuación de la lucha histórica que llevamos librando”, y afirmó que llegaban frente la sede del Ejecutivo para “recordarle a este gobernador (Pedro Pierluisi) que hace 13 años que los maestros y maestras no reciben un aumento en su escala salarial, 13 años que no se paga la carrera magisterial, que no se pagan los pasos por méritos, que no se paga por preparación académica, que los maestros en Puerto Rico son los peor remunerados en comparación con todos los maestros de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

“¡Basta ya! Es hora ya de que se tome en serio a los profesionales que forjan a los futuros profesionales de la patria. Es hora ya de que se hable de un salario digno, y que las maestras de este país no tengan que tener dos y tres trabajos para llevar un plato de comida a la mesa de su casa”, afirmó Martínez.

La líder sindical exhortó al gobernador a firmar el proyecto que se discute en la Cámara y el Senado que busca establecer un salario base de $4,000 para los maestros.

Martínez condenó además “las condiciones de salud y sanidad paupérrimas” en las escuelas del país, en medio de la pandemia del COVID-19. “Exigimos ventilación adecuada para las escuelas de nuestro país, exigimos un protocolo de salud y seguridad digno. Tienen que reducir la cantidad de niños por salón para garantizar el distanciamiento y evitar los contagios. En solo una semana y media de clases hay 159 contagios”.

De igual forma, hubo reclamos contra los recortes a las pensiones que promueve la JSF como parte del plan de ajuste fiscal, y contra el acuerdo alcanzado por ese ente con una organización magisterial, que ya fue rechazado en una versión inicial.

“Ya tenemos una ley (de Retiro Digno) que no solamente defiende a los pensionados actuales, sino también los futuros pensionados”, reclamó Pedro Pastrana Ortiz, exhortando a los maestros a votar en contra de lo que propone la JSF.

“Si nos mantenemos unidos, vamos a defender esa ley en los tribunales, en la calle. Y vamos a exigir al gobierno electo, que está electo precisamente por el pueblo, que defienda al pueblo, que ese es su mandato constitucional”, agregó Pastrana, quien condenó a los que dijo han traicionado al magisterio y los retirados, como el Comité Oficial de Retirados (COR) “también se unieron a la Junta y pretenden quitarnos el 8.5% (de las pensiones)”.

Los manifestantes afirmaron que continuarían las protestas y llamaron a marchar el próximo 6 de septiembre, para exigir “un acuerdo justo” para los pensionados.