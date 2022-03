Maestros de la escuela Julio Alvarado Tricoche, en Ponce, mostraron hoy, miércoles, su repudio a la lentitud del gobierno central para reparar su plantel que está afectado desde los temblores del 2020.

Mediante una carta, los docentes expresaron que, desde agosto de 2021, la facultad y el estudiantado fueron obligados a trasladarse a la escuela Librado Net en horario de 12:30 del mediodía a 5:30 p.m., ya que el edificio comenzó a rehabilitarse. Sin embargo, señalaron que en noviembre “cesaron los trabajos sin aparente razón”.

En la misiva enumeraron 12 reclamos, en la cual exigieron “una explicación de la paralización desde noviembre de los trabajos” de reconstrucción.

Asimismo, emplazaron al Departamento de Educación a que atienda a los estudiantes que reciben terapia, ya que aseguraron que sus procesos académicos se han afectado debido a que en la escuela donde fueron trasladados no hay facilidades adecuadas para ofrecer terapias.

“La individualización de los servicios para la población de educación especial se ve afectada, ya que las maestras no cuentan con un salón individual para impartir la enseñanza a sus estudiantes de salón recurso”, agregaron.

Igualmente, denunciaron que la clase de Educación Física fue afectada “por no tener las facilidades físicas (para) cumplir con el distanciamiento social para cada estudiante” y que “la clase de Artes Visuales también se ve afectada ya que la maestra no puede tener sus materiales accesibles en este plantel”.

Mientras, sostuvieron que la oficina de trabajo social no tiene división para mantener confidencialidad y que el currículo del Kindergarten está afectado “porque no se pueden cumplir con las destrezas y conocimientos debido a que no se utilizan los espacios abiertos”.

Del mismo modo, la administración de la escuela se encuentra en la biblioteca de la escuela “lo que provoca poca confidencialidad en temas sensitivos y el programa de biblioteca se ve afectado”.

Por otro lado, también señalaron que la matrícula de la escuela ha mermado por el horario asignado. Es por este horario que “los niños no cuentan con el servicio de desayuno y muchos no quieren almorzar”.

“Llevamos desde el 2020 con horario en la tarde. Adicional al bajar la matrícula perderemos excelentes recursos para nuestros niños”, detallaron.

Otros dos señalamientos que hicieron incluyeron la preocupación de que los materiales y equipos que aún están en el plantel que debe ser rehabilitado se están deteriorando por la falta de uso y mantenimiento de esto, como el equipo musical de la Banda Escolar y de oficina, y que las reuniones profesionales se llevan a cabo “bajo un árbol y con sillas de playas traídas por los maestros”.

“Les exhortamos y convocamos a que sean portavoces de este atropello que tienen con nuestra facultad, estudiantes y comunidad escolar”, reiteraron.