Los aeropuertos regionales de Ponce y Aguadilla pudieran comenzar a recibir pasajeros tan pronto como el mes de marzo. Esto si el Gobierno de Puerto Rico toma la determinación de levantar la dispensa otorgada por el Departamento de Transportación Federal, a principios de la pandemia, con la cual se redirigieron todos los vuelos de pasajeros hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (LMM).

“El abrir los aeropuertos no es una determinación unilateral. Estamos conversando, hemos tenido conversaciones y seguimos teniendo conversaciones para ver si podemos iniciar las operaciones en marzo. Cuando tengamos la fecha exacta lo anunciaremos, porque antes hay que hablar con las líneas aéreas. Pero, hacia allá van las conversaciones. Estamos haciendo todo lo posible con el Departamento de Salud para abrir en marzo”, expresó el director de la Autoridad de los Puertos, Joel A. Pizá.

Según el funcionario, el gobierno federal otorgó la dispensa sin fecha límite, por lo que el Gobierno renueva la orden cada 30 días y tiene la discreción de levantar la prohibición cuando el País esté preparado para manejar la llegada de vuelos de pasajeros en los aeropuertos Mercedita en Ponce y Rafael Hernández de Aguadilla.

“Cuando el Gobierno de Puerto Rico decida abrir, no necesita la autorización del gobierno federal. Ahora eso es bien importante, una vez se permitan los vuelos y pase algo y se quiera volver de nuevo a cerrar, pues ahí el Gobierno de Puerto Rico no va a poder hacerlo tan fácilmente porque va a tener que iniciar el proceso desde cero nuevamente… Cuando se apriete el botón de reinicio, no es tan fácil y va a hacer muy difícil detenerlo”, explicó el.

Pizá sostiene que los protocolos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín son de los de “mayor rigurosidad y vigilancia en comparación con muchos de los estados”, por lo que para reanudar los vuelos de pasajeros en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla, es fundamental poder establecer los mismos procesos de cernimiento médico.

“Un poco antes del 31 de diciembre había incertidumbre de si el gobierno federal iba a autorizar al gobierno estatal para utilizar los fondos del CARES Act luego de esa fecha. Pero el Gobierno de Puerto Rico sí recibió la autorización, como todos los estados, así que hay un poquito más de tranquilidad con el acceso a los fondos”, dijo Pizá.

En cuanto a la infraestructura, afirmó que los aeropuertos regionales “están listos” y adelantó que ya comenzaron a instalar las estaciones para el cernimiento de pasajeros tanto en Ponce como en Aguadilla.

“El Departamento de Salud está montando los cubículos y gran parte del andamiaje que se va a utilizar para hacer pruebas serológicas y para los tecnólogos médicos. Lo que falta es el componente del sistema de vigilancia que se termine de montar”.

A su vez, el funcionario sostuvo que su agencia se ha encargado de establecer protocolos de limpieza y realizar mejoras en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla para optimizar su funcionamiento.

“Nos hemos enfocado en invertir para tener la mejor tecnología y los mejores planes rigurosos de limpieza y sanitización en esos aeropuertos. De hecho, fuimos certificados recientemente por la Airports Council International, una asociación prestigiosa a nivel mundial y nos certificaron en Ponce y Aguadilla de que estamos con los mejores estándares de la industria para encarar el COVID”, detalló.

Propuesta comercial

La transformación del Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce en una “Aero Ciudad” en vías de catapultar la economía de una región duramente lacerada por los embates de la naturaleza y la enajenación gubernamental, es la punta de lanza para romper con la crisis que por décadas afecta la zona.

El proyecto, que fue presentado ayer por integrantes de la Cámara de Comercio de Ponce y Sur de Puerto Rico al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández y varios legisladores del Distrito de Ponce, propone descentralizar la operación de la estructura.

Para lograrlo, estos empresarios proponen la inversión local del capital requerido para echar el aeropuerto hacia adelante y a la vez, posicionarlo como uno de los destinos turísticos más importantes del País.

Durante el encuentro realizado en las instalaciones del Hard Rock Café de Ponce, el presidente cameral exigió la atención urgente del director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá.

“El Aeropuerto Mercedita tiene que estar en manos de la gente del sur. No hay turismo que pueda ser sustentable con inversión únicamente para ‘hospitality’. Necesitamos que el dinero no se quede en San Juan y para esto, hay que fomentar el acceso a programas de justicia social, creación de empleos y participación del empresarismo local”, sostuvo Hernández Montañez en la presentación a la que asistió el alcalde Luis Irizarry Pabón.