Una veintena de manifestantes protestó esta mañana frente a La Fortaleza contra políticas del gobierno que consideran actúan en contra de los mejores intereses y bienestar de los puertorriqueños.

Los participantes de la protesta, que no tenía un líder definido ni una organización al mando, estuvieron piqueteando en la calle Fortaleza, bajo la vigilancia de efectivos policiales que mantenían cerrado el acceso a la mansión ejecutiva.

“Estamos aquí porque nuestra consciencia, especialmente cristiana, nos mueve a solidarizarnos con el pueblo. Todos estos aumentos de agua, luz, el asunto de la energía, nos preocupan mucho, porque realmente están oprimiendo al pueblo. Estás creando una inestabilidad, y junto con otras leyes que se han hecho y se han puesto en Puerto Rico, están empujando al puertorriqueño a salir de Puerto Rico”, afirmó Carmen Pagán, una de las participantes en la manifestación, y quien se identificó como pastora bautista y residente del área metropolitana de San Juan.

La protesta incluyó un sinnúmero de denuncias, contra la privatización de servicios, contra abusos hacia los pensionados, destrucción del medioambiente, entre otras.

Pagán, al igual que otros manifestantes, condenó que el gobierno promueva leyes que benefician a ricos y extranjeros, y que le parecen “un proyecto de sacarnos del país”.

“Puerto Rico tiene muchas oportunidades, pero las oportunidades que vemos es solamente para la gente que viene de afuera, para los que tienen poder. Todas estas leyes 20 y 22 entendemos que nos están afectando. Para mí lo veo como parte de un proyecto de sacarnos del país. Hay tanta necesidad, me preocupan los niños, me preocupan los adolescentes, me preocupan también la gente como yo, que soy una persona de la tercera edad, que no tenemos recursos médicos accesibles para poder bregar con nuestras condiciones. El asunto ambiental también me preocupa. O sea, que por todos lados, vemos unas agendas de comerse el país”, afirmó Pagán.

“Hay dinero para LUMA, hay dinero para gente que tiene la autopista, aumentos aquí, aumentos allá. Y todo lo paga el pueblo. No tenemos respiro de ninguna forma”, agregó la manifestante.

Pagán sostuvo que no confía en el gobierno, porque “no tiene una agenda de país, no trabaja para el pueblo, trabaja para una elite”.

Pagán añadió que el gobierno usa el tema del estatus político para provocar división entre la gente y que no se pueda lograr “un objetivo común”.

“Con el cuento de la estadidad, con el cuento del estatus, yo digo que es como un bobito, para que tú estés chupando ese bobito, y entonces estemos peleando los unos con los otros, para no poder lograr un objetivo común”, opinó.

“Nosotros queremos que haya un Puerto Rico donde se sientan los puertorriqueños que podemos estar aquí, que podemos disfrutar de tantas cosas que tiene Puerto Rico. Y según vemos, pues, se nos empuja y se nos empuja, se nos menoscaba, se nos insulta, se permite que el extranjero nos atropelle. todo. Todo es en beneficio del de afuera. ¡Basta Ya! Queremos exigirle al gobierno que gobierne para los puertorriqueños, que gobierne para nuestras necesidades”, agregó Pagán.