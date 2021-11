El programa Mano Amiga de la Fundación Plaza Las Américas y Fundación Plaza del Caribe celebró hoy la entrega de unos $230,000 en donativos a un grupo de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de salud, educación, arte, cultura y emprendimiento.

Se estima que el donativo a las 22 entidades sin fines de lucro redundará en beneficios para más de 50,000 personas a través de Puerto Rico.

Según detallaron los organizadores la Fundación Plaza Las Américas entregó sobre $168,000 a 16 organizaciones sin fines de lucro, mientras que la Fundación Plaza del Caribe entregó sobre $62,000 a 6 entidades sin fines de lucro.

PUBLICIDAD

Jaime Fonalledas, presidente de las Fundaciones Plaza Las Américas y Plaza del Caribe, agradeció a las organizaciones por su labor de “por ofrecer esperanza y apoyo a los sectores más marginados de nuestra sociedad”.

“Los resultados de esta alianza con entidades sin fines de lucro que tienen experiencia en canales operacionales para servir bien a los demás, nos llenan de gran satisfacción y orgullo. En cinco años hemos logrado impactar alrededor de 140,000 personas con sobre 180 donativos a 113 organizaciones, mayormente en las áreas de educación, arte y cultura, atención a condiciones de salud, y prevención de abuso de drogas y alcohol, entre otras. El total de fondos asignados para aportar a estos importantes programas sobrepasan $2 millones y hoy, en el marco de la celebración del Día de Acción de Gracias, le doy gracias a Dios y a todas estas organizaciones que nos permiten servirles y trabajar mano a mano por Puerto Rico”, afirmó Fonalledas.

Resaltó que este año la mayor cantidad de donativos fue a servicios de educación, “atendiendo los retos que nos ha traído la pandemia en esta área vital para nuestro futuro”, y a la atención de condiciones de salud, “particularmente la salud mental, que se ha visto tan seriamente afectada en el pasado año y medio”.

“Las 22 organizaciones aquí reunidas son ejemplo de lo que hace falta en Puerto Rico, un tercer sector que esté insertado y comprometido con la comunidad que sirve, y que conoce sus necesidades y fortaleza, y que solo necesita el apoyo de recursos adicionales, como los nuestros, para ayudarlos a lograr sus importantes metas”, añadió Fonalledas.

PUBLICIDAD

“Agradecemos la gran labor que cada uno de ustedes realiza y reconocemos sus contribuciones para el progreso de Puerto Rico, y muy especialmente por ofrecer esperanza y apoyo a los sectores más marginados de nuestra sociedad”, insistió. “Los exhortamos a que continúen con su titánica labor y que piensen en nosotros como una mano amiga que le ofrece apoyo. Confío en que trabajando mano a mano impactaremos positivamente a más de 58,000 personas en toda la Isla y se adelante la meta común de un mejor Puerto Rico”.

Las entidades que se beneficiarán de estos donativos son: Centros Sor Isolina Ferré, Inc.; Fundación Innovative Technology for Education; Centros de Servicios de Ferrán y Punta Diamante (Hermanas Dominicas de Fátima); Fundación Música y País; The Salvation Army; Hogar Albergue de Niños de San Germán; Fundación Hospital Pediátrico (Programa Child Life); Corporación La Fondita de Jesús; Sociedad Americana contra el Cáncer; Banco de Alimentos de Puerto Rico; Alianza para un Puerto Rico sin Drogas; Niños de Nueva Esperanza, Inc.; Fundación Atención Atención; Centro Comunitario Rvda. Inés FIgueroa, Inc. (Centro Inés); Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe; Juan Domingo en Acción; YMCA de San Juan; Movimiento para el Alcance de Vida Independiente; PROTECHOS, Inc.; Politécnico AMIGO; ACUTAS; y De Frente al Alzheimer.

Según se anunció, esta edición de Mano Amiga es una de las más diversas en lo que respecta al apoyo que se estará brindando a través de las 22 entidades sin fines de lucro, e incluye programas y proyectos de tecnología educativa, desarrollo musical, vocacional, asistencia en vivienda, servicios académicos, psicológicos y de alimentación, entre otros.

PUBLICIDAD

Mano Amiga recibió 64 propuestas, incluyendo varias organizaciones que ya se han beneficiado antes del programa. En esta ocasión, de los 22 programas y proyectos agraciados, 13 están relacionados a educación y tecnología, siete a servicios de salud y dos a servicios de cultura, aunque algunos son en realidad programas que podrían considerarse híbridos.

Las Fundaciones Plaza Las Américas y Plaza del Caribe reciben peticiones para de las organizaciones sin fines de lucro para recibir donativos, para programas en áreas programáticas preseleccionadas dos veces al año. Un panel evalúa esas peticiones para verificar que cumplan con los requisitos de selección y documentación de resultados, y elige las que serán beneficiadas. El próximo periodo para someter propuestas será para marzo de 2022. Los interesados en más información pueden comunicarse con la señora Mangie Figueroa al 787-474-7451.