Cientos de personas dijeron presente y se unieron en la marcha de la Marea Verde que atravesó esta tarde las calles de San Juan, llevando su reclamo en favor del derecho de todas las personas a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, y en rechazo a las amenazas contra el derecho al aborto.

La marcha, en la que se distinguieron los ya emblemáticos pañuelos verdes, que se han convertido en símbolo de lucha por los derechos de las personas gestantes en América Latina, contó con el respaldo de decenas de organizaciones de todo tipo, y coincidió con la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

La manifestación a favor de los derechos reproductivos coincidió con el Dia Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. ( VANESSA SERRA DIAZ )

Coreando consignas tales como, “aborto libre, para no morir”, “aborto libre, seguro y accesible”, “saquen sus rosarios, de nuestros ovarios”, “saquen sus doctrinas, de nuestras vaginas”, “no son pro vida, son antiderechos”, personas de diversas edades y trasfondos marcharon desde frente a la sede del tribunal federal en San Juan, hasta el Capitolio, donde se llevó a cabo una actividad cultural en la que las, los y les manifestantes dejaron claro que “no vamos a renunciar a nuestros derechos”, como parte de un “reclamo amplio y transinclusivo”.

“El gobierno, y particularmente la Legislatura conservadora, algunos legisladores y legisladoras conservadores, tienen un empeño de reducir los derechos constitucionales y los derechos humanos de las mujeres y las personas gestantes en Puerto Rico. Por eso, utilizamos el día de hoy, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, para tirarnos a la calle en esta manifestación de Marea Verde, que es el símbolo de la lucha por el derecho al aborto en toda Latinoamérica, para demostrarle a los legisladores y legisladoras, y al país, que hay mucha gente que creemos en los derechos de las mujeres y que estamos dispuestas a defenderlos”, afirmó Yanira Reyes Gil, de la Mesa de Aborto Libre, organización que “lleva cinco años ya trabajando para defender el derecho a decidir, para defender el derecho de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos”.

Reyes Gil alabó la amplia participación en la marcha y reiteró que es una muestra de que hay “mucha gente que creemos en los derechos constitucionales y los derechos humanos, que creemos que las mujeres y las personas gestantes tenemos derecho y autonomía sobre nuestros cuerpos, y que no vamos a permitir que se impongan ideologías religiosas por encima de los derechos fundamentales de las personas, y que lo vamos a defender, y que estamos dispuestas a salir públicamente para decirlo, y para exigirle al gobierno de Puerto Rico que mantenga y no restrinja más derechos”.

Rosa Seguí Cordero, portavoz de Marea Verde, también se reiteró en que “era necesario que nos expresáramos y que el Gobierno, la Legislatura y el gobernador vean que el pueblo de Puerto Rico de verdad lucha por sus derechos y libertades”.

“Porque aquí lo que estamos diciendo es que no queremos que nos quiten derechos en el 2022. Por lo que estamos abogando es porque se respete ese derecho a decidir. Que exista el derecho. Las personas que no crean en el aborto, tienen el derecho a no hacerlo. Pero queremos permitir que quienes sí crean en el aborto, puedan ejercerlo libremente”, insistió Seguí Cordero, recordando que en este cuatrienio se han presentado “sobre 11 medidas que atentan nuestros derechos y libertades, incluyendo el derecho a la terminación del embarazo, donde quieren restringirlo y quieren darle una connotación negativa a este derecho fundamental a la salud y a la intimidad”.

“Así que estamos muy contentas conque aquí ha llegado un grupo de cientos de personas, en una manifestación amplia, multisectorial, a favor del aborto, en contra del Proyecto del Senado 693 y en contra de cualquier otra medida, en Estados Unidos o en Puerto Rico, que atente contra ese derecho”, insistió la portavoz de Marea Verde.

Seguí Cordero recordó que “los abortos clandestinos provocan las muertes de mujeres, eso sí es científicamente probado” y por eso la Marea Verde “marcha por el derecho a decidir”, y continuará resistiendo cualquier ataque contra el aborto.

La marcha se produce en momentos en que el Senado de Puerto Rico evalúa un proyecto que busca restringir el derecho al aborto antes de las 22 semanas de gestación o cuando el feto sea "viable". A la vez, los reclamos por derechos reproductivos se manifiestan al tiempo que la ala consevadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos busca revocar el fallo de Roe v. Wade. ( VANESSA SERRA DIAZ )

La proclama de la marcha, de hecho, afirma que “marchamos para proteger el derecho de todas las personas gestantes a acceder a servicios de aborto si lo desean y lo necesitan, y especialmente para garantizar el acceso a las personas más afectadas por estas amenazas: las personas negras, empobrecidas, inmigrantes, adolescentes, cuir, trans, no binaries y con diversidad funcional”.

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), insistió que “tenemos que hacernos escuchar”, porque “el derecho de la mujer a decidir está amenazado en los Estados Unidos ante la posibilidad de que se revoque Roe vs. Wade, está amenazado aquí con el (PS) 693 y con expresiones tan violentas como las del presidente del Senado tildando de asesinas a las mujeres”.

“Aquí hay gente de diversos partidos, de diversos movimientos, reclamando que se respete nuestro derecho a decidir. Y ese es el mensaje que tiene que llegar claro a la Legislatura de Puerto Rico, para que no se apruebe el 693, y para que, en caso de que se derogue en Estados Unidos Roe vs. Wade, se inicie acción legislativa en Puerto Rico”, afirmó Santiago Negrón.

La legisladora independentista subrayó que es real la amenaza de que, si se deroga Roe vs. Wade, como parece que será el caso, se podría volver a que “las mujeres tenían que recurrir a los abortos clandestinos”, y “donde era tan grave la situación que grupos de líderes religiosos se organizaban para conseguirle a las mujeres aborto accesible, que es una historia que se conoce poco, pero no todos los religiosos han sido antiderechos y antimujeres”.

“Y por eso tenemos que comenzar a plantearnos qué vamos a hacer ante la eventualidad de que eso se dé en Estados Unidos. Y en Puerto Rico, no hay enmienda que valga, no se debe aprobar el 693″, insistió Santiago Negrón.

En tanto, la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, subrayó que este 28 de mayo, “que es un día que se celebra en muchas partes del mundo, un Día Internacional para Acción por la Salud de las Mujeres, en este año en particular cobra una importancia especial porque está toda esta andanada de movidas antiderechos, sobre todo con el derecho a decidir terminar la gestación, cuando una mujer decide o no interrumpir un embarazo”.

Ciudadanos se unieron para exigirle al Estado a no intervenir con las decisiones que toman con sus cuerpos y sus vidas. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Así que era importante mandar un mensaje de que hay mucha gente que no está dispuesta a rendir sus derechos, que están para defender sus derechos, y que la gente en Puerto Rico sepa que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos que están reconocidos. Y en el caso de la interrupción del embarazo, es un derecho que está reconocido, y no hay por qué rendirse con eso”, afirmó Rivera Lassén, agregando que “hay un montón de información que se da que no es correcta, y que se trata de decir que es la verdadera simplemente para que la gente se llene la cabeza de ideas falsas”.

“Así que esta actividad es importante para mandar ese mensaje. Ojo. Los derechos no se renuncian. Los derechos se defienden”, insistió la legisladora de Victoria Ciudadana, añadiendo que, “aunque en el caso de Estados Unidos se vaya, el estado de derecho es mucho más liberal. Y lo que tenemos que hacer es ratificar y reafirmar el estado de derecho nuestro. No es irnos en contra de nuestros derechos o imitar lo que está pasando en otros sitios, que es algo que, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo que da miedo. Cosas como, por ejemplo, decir que van a evitar que las personas tengan hasta sexo que no sea para la reproducción. A ese nivel. ¿De qué estamos hablando? Es una visión totalmente medieval”.

La manifestación incluyó varios reclamos tales como que el Estado no imponga su criterio a las personas en sus decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas; que se respete la separación entre Iglesia y Estado, según dicta la Constitución de Puerto Rico; que se proteja y garantice el derecho al aborto de las personas más afectadas por estas amenazas; que se ofrezca una educación sexual integral y antirracista con perspectiva de género, entre otras.