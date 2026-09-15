El panorama meteorológico para este martes apunta a una jornada activa y húmeda en Puerto Rico, con condiciones favorables para el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con el SNM, una baja presión en los niveles altos de la atmósfera, ubicada al oeste-noroeste de las islas, continúa generando condiciones de inestabilidad sobre la región. A esto se suma un aumento en la humedad en los niveles bajos de la atmósfera, lo que mantiene valores de agua precipitable por encima de lo habitual para esta época.

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Aguaceros durante la mañana

Durante las primeras horas del día, el flujo de vientos del este-sureste podría favorecer la llegada de aguaceros hacia la región.

El SNM anticipa que esta actividad tendrá mayor presencia sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las aguas al este de las islas y sectores del este y sureste de Puerto Rico.

Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde debido al calentamiento diurno, los efectos locales de la topografía y la convergencia de las brisas marinas.

Para horas de la tarde, se espera el desarrollo de aguaceros generalizados y tormentas eléctricas localizadas, con el interior y oeste de Puerto Rico como las principales zonas de atención.

La combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y temperaturas relativamente frías en niveles medios de la atmósfera favorecerá el crecimiento de nubes de gran desarrollo vertical y, con ello, la formación de aguaceros fuertes y tronadas.

Ante este escenario, el SNM mantiene elevado el riesgo de lluvias excesivas para este martes.

Esto significa que podrían registrarse inundaciones en áreas urbanas, carreteras, quebradas pequeñas y zonas de drenaje deficiente. También existe una baja probabilidad de que ocurran inundaciones repentinas de manera aislada.

El riesgo elevado de lluvias excesivas continuará durante el resto del periodo de pronóstico a corto plazo, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los boletines y advertencias que puedan emitirse.

Miércoles comenzará más seco, pero la humedad regresará

Para las primeras horas del miércoles se espera la llegada de una masa de aire más seca, que reducirá temporalmente la cantidad de humedad disponible y podría limitar la actividad de aguaceros durante la mañana.

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No obstante, este periodo de condiciones más estables será breve.

Desde finales de la mañana del miércoles y durante la tarde, una masa de aire más húmeda asociada con una onda tropical comenzará a acercarse a la región. La cantidad de humedad atmosférica aumentará nuevamente a niveles superiores a lo normal, elevando el potencial de aguaceros y tormentas eléctricas.

El miércoles por la tarde, la actividad podría concentrarse principalmente sobre las Islas Vírgenes de Estados Unidos y los sectores este, interior y noroeste de Puerto Rico.

Jueves podría ser el día más lluvioso

Según el SNM, la mayor parte de la actividad asociada con la onda tropical se espera para el jueves.

La combinación de la onda tropical con la baja presión en niveles altos, el aumento de humedad, los vientos del este-sureste y los efectos locales podría producir una jornada con actividad de lluvias y tormentas eléctricas más generalizada, particularmente en el este, interior y noroeste de Puerto Rico.

A pesar de la humedad, la abundante nubosidad prevista hasta el jueves limitará el riesgo de calor extremo durante este periodo.

El SNM señaló que el nivel de riesgo de calor afectará principalmente a personas con alta sensibilidad a las temperaturas, especialmente aquellas que permanezcan al aire libre sin acceso a métodos efectivos de enfriamiento o sin una hidratación adecuada.

Ante las condiciones previstas, las autoridades meteorológicas recomiendan tomar precauciones durante las actividades al aire libre y mantenerse bien hidratado.