Más de 10 municipios se verán afectados este lunes por interrupciones en el servicio eléctrico debido a trabajos planificados de LUMA Energy.

Según precisó el consorcio encargado del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico a través de una comunicación escrita, los trabajos que iniciarán a las 8:00 de la mañana, incluirán el reemplazo y la reparación de líneas eléctricas; así como el removido de vegetación peligrosa.

En todos los casos las interrupciones eléctricas se extenderán por varias horas.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes“, lee la comunicación de LUMA.

Estos son los pueblos en los que trabajarán:

San Juan

Guaynabo

Toa Alta

Sabana Grande

Juncos

San Lorenzo

Canóvanas

Fajardo

Cabo Rojo

Lares

Jayuya

Utuado

Yauco