Se fue la luz... otra vez.

Alrededor de 200 mil clientes de LUMA Energy están en la noche de este miércoles sin servicio de energía eléctrica según informó la compañía en su página web.

La interrupción se debe a dos razones principales, indicaron en sus redes sociales.

“Algunos clientes experimentan interrupciones en el servicio eléctrico debido a deficiencias en generación y un incidente en el componente de transmisión y distribución en San Juan y Carolina, respectivamente. En coordinación con Genera PR, nuestras brigadas ya atienden los eventos reportados de la manera más rápida y segura posible”, inicaron.

“Estaremos actualizando tan pronto tengamos más detalles de los eventos y nuestras brigadas identifican las averías de manera segura. Recuerde mantenerse alejado de cables en el suelo y evitar o cruzar zonas de peligro”, añadieron en su comunicado.

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A las 9:50 de la noche, del total de 214,758 clientes sin luz, 117,232 son de la zona de San Juan que es la más afectada.

Luego le sigue la zona de Carolina con 92,655 a oscuras.

La región de Caguas y Bayamón reportan solo 2,065 y 1,590 clientes sin servicio respectivamente.

Clientes sin servicio de energía eléctrica a las 9:50 p.m. del miércoles 23 de septiembre. ( Captura )

Genera PR explica

A través de una comunicación escrita, Genera PR explicó que “a raíz de un disturbio en la red de transmisión operada por LUMA Energy, la Unidad 5 y las unidades Trailer Mounted de Central San Juan salieron de servicio al activarse sus sistemas de protección, con el fin de evitar daños mayores a los equipos”.

Las Unidades GT2 y GT3 de Central Cambalache también salieron de servicio por la activación de sus sistemas de protección ante el mismo disturbio.

Otras unidades del área Sur fueron impactadas por el disturbio y redujeron su capacidad de forma abrupta, pero se mantienen en servicio.

También, el operador del sistema de transmisión desconectó de forma remota unidades de Central Mayagüez para evitar sobrecargas en la red eléctrica.

“Genera PR trabaja en coordinación con el Operador del Sistema de Transmisión y Distribución para restablecer el servicio a los clientes y devolver las unidades al sistema. Estaremos compartiendo información adicional a medida que esté disponible”, detallaron.