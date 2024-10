Desde el 2017 a esta fecha, más de 4,300 envejecientes han sufrido el abandono de quienes la sangre los unió.

Por tal motivo, una nueva campaña que se estará viendo y escuchando a través de diversos medios por toda la Isla busca crear consciencia contra el abandono de adultos mayores.

Esta desgarradora realidad -en que familiares se desentienden de sus viejos- ha afectado al menos a 4,313 personas de la tercera edad en unos siete años, según estadísticas oficiales.

La campaña “Es tu familia, no la abandones” se estará llevando a través de billboards, radio y redes sociales, explicó la senadora Keren Riquelme, quien hizo el anuncio de la campaña junto a funcionarios del Departamento de la Familia (DF) y otras agencias, así como representantes de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y un entusiasta grupo de adultos mayores miembros del grupo Campea de Bayamón.

La senadora Keren Riquelme impulsa la campaña "Es tu familia, no la abandones". ( Suministrada )

Paola Irizarry, joven estudiante de comunicación estratégica de la Universidad del Sagrado Corazón, y creadora de la campaña, indicó que se trata de “un esfuerzo colaborativo para llevar un mensaje de respeto, apoyo y agradecimiento hacia los adultos mayores, que busca concientizar sobre la crisis de abandono en los hospitales en Puerto Rico”.

Repasó que, tan solo en el 2023, al menos 769 adultos mayores fueron abandonados en las salas de hospitales” y recordó que esa situación es todavía más preocupante cuando se toma en consideración que las estadísticas demográficas colocan a Puerto Rico como “el país número 8 con mayor tasa de adultos mayores”.

Los anuncios de la campaña, con rostros de adultos mayores, resaltan mensajes tales como: “Soy tu familia, protégeme”, “La familia se cuida, no se abandona”, “No los abandones cuando más te necesitan” y “Cuida de mí como yo cuidé de ti”, acompañados del hashtag #Valóralos.

La senadora Riquelme calificó el esfuerzo como “una campaña bien bonita, que espero que llegue a la fibra del corazón de las personas y tomen consciencia de que ustedes, nuestros adultos mayores, ustedes lo entregaron todo, ustedes dieron lo mejor de sí, ustedes criaron sus hijos, muchas veces a sus nietos, y quizás muchos de ustedes todavía los cuidan. Y queremos llevar este mensaje de consciencia, no solamente porque es ley, y hay que cumplir la ley y no puede haber abandono, sino también un mensaje de agradecimiento a la tercera edad”.

“Lo que nosotros queremos llevar es un mensaje claro y contundente: hay una responsabilidad con nuestros adultos mayores. Más allá del agradecimiento que tenemos que tener, porque le debemos ese agradecimiento, nosotros necesitamos que se sepa que el que no cumpla con la ley, esa ley trae unas consecuencias al que no la cumpla”, afirmó Riquelme, agregando que “no vamos a tolerar el abandono en los hospitales, no vamos a tolerar el abandono en las casas”.

Durante la conferencia de prensa, entre otras modalidades de abandono de adultos mayores se mencionaron los que ocurren en hospitales, en sus hogares, así como casos que los dejan en una égida y no los visitan o solo lo hacen en una o dos fechas al año.

El pasado 8 de septiembre, el gobernador Pedro Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 1845 que enmienda la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, con el fin de ampliar la política pública y establecer nuevos mecanismos para el bienestar y envejecimiento saludable de esta población en la Isla.

En febrero de este año, Primera Hora publicó un reportaje sobre la emergencia que atraviesa esta población, cuando se contabilizaban unos 3,763 envejecientes dejados a su suerte en hospitales de Puerto Rico desde el 2017.