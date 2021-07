Más de 80,000 puestos perdidos por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 se han recuperado en Puerto Rico, anunció este miércoles el presidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE), Luis Alemañy González.

Aunque se ha restaurado aproximadamente el 71.6% de los empleos perdidos en el País, aún faltarían unos 31,700 para volver al nivel que se encontraba antes de que iniciara la emergencia del COVID-19.

“El Centro de Estudios Económicos del BDE informa que en abril de 2020 el empleo total cayó a su punto más bajo en más de 30 años, con una reducción interanual de 111,700 empleos”, expresó Alemañy en declaraciones escritas a la prensa. “Sin embargo, a 13 meses de esa fecha, se han recuperado sobre 80,000 puestos de trabajo en Puerto Rico”.

El financiero apuntó a que, aunque “la tendencia es al alza”, aún falta “camino por recorrer” para llegar a los niveles de empleo prepandémicos en el archipiélago borincano. El funcionario se mostró esperanzado en que se recuperarán durante las ferias de empleos que ha diseñado el gobierno.

Sin embargo, el pasado 29 de junio el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio celebró una feria de empleo para cubrir 4,000 plazas en la industria de restaurantes, pero solo asistieran 228 personas. De esas, las empresas participantes solo reclutaron a 74.

Por otro lado, Alemañy González explicó que no todas las industrias se han recuperado al mismo ritmo o de manera gradual. La excepción, aseguró, ha sido el caso con la manufactura, “que proporcionalmente no perdió tantos trabajadores durante los primeros meses de la pandemia, entró en terreno positivo antes que el resto de las categorías principales del sector privado y ganó empleados, promediando niveles de empleo que no alcanzaba desde el 2013″.

El comercio y la construcción también han sumado empleados en lo que va del presente año fiscal.

Al anuncio también se unieron los economistas del Centro de Estudios Económicos del Banco de Desarrollo Económico Gladys Medina y Juan Carlos González Ruiz.

El recién creado Centro de Estudios Económicos recopila mensualmente los datos sobre el empleo asalariado no-agrícola por industria que son producidos por el Negociado de Estadísticas del Trabajo, del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) del Gobierno de Puerto Rico, a través de la Encuesta por Establecimientos.

“El DTRH compila estos datos de las nóminas de los establecimientos no-agrícolas en Puerto Rico y los clasifica utilizando el North American Industry Classification System (NAICS)”, explicó Medina.

Además, enfatizó que el total de empleo asalariado no-agrícola, no ajustado estacionalmente, registró 848,800 empleos en mayo de 2021, lo cual representa un incremento de 77,600 puestos o 10.1% al compararse con mayo de 2020, siendo el segundo crecimiento interanual positivo luego de 12 reducciones interanuales.

“Es importante mencionar que la comparación anual corresponde al período en que se llevó a cabo el cierre de agencias gubernamentales y empresas como medida para contener la pandemia del COVID-19”, agregó Alemañy.

En términos acumulados, este indicador para el periodo julio a mayo del año fiscal 2021 alcanzó 840,800 empleos o una merma de 2.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

De igual forma, González Ruiz apuntó que el empleo del sector privado se agrupa en siete industrias principales: construcción, tala y minería, manufactura, comercio, transporte, almacenaje y comunicaciones, información, actividades financieras y servicios.

“Tres de las cuales ganaron empleados en términos acumulados en los 11 meses transcurridos del presente año fiscal (julio-mayo). Dicho de otra manera, hubo industrias que crearon empleos pese a los retos que trajo consigo la pandemia”, dijo.

El informe presentado a la prensa indicó que el comercio (al por mayor y al detalle) registró 154,700 empleos en mayo de este año o un alza interanual de 20.5%. El acumulado de julio a mayo del año fiscal 2021 promedió 152,400 puestos o un aumento interanual de 1.1%, o 1,636 empleados adicionales.

Por su parte, Alemany indicó que “la manufactura registró 77,500 empleos en mayo de 2021: una subida con respecto a mayo de 2020 de 6,900 empleados, o un crecimiento de 9.8%. El acumulado de julio a mayo del año fiscal 2021 quedó en 76,300 puestos de trabajo o un crecimiento promedio de 1,936 empleos, destacando la manufactura de ropa y de productos químicos como las de mayor crecimiento. Esto se traduce en un crecimiento interanual de 2.6%”.

“En otras palabras, restando apenas un mes para que culmine el presente año fiscal, es previsible que el empleo en la manufactura crezca por tercer año consecutivo y que, además, supere los niveles que presentó a partir del 2014”, expresó el presidente del BDE. “Siendo el único sector económico que ha mostrado crecimiento de manera consecutiva en los últimos tres años”.

El funcionario afirmó que, excepto por la categoría de Equipo Eléctrico, Enseres y Componentes, todos los subsectores industriales que componen la manufactura, tanto de bienes duraderos como no duraderos, muestran tendencias de crecimiento positivo en el empleo, similares a las del sector principal.

El renglón de Productos Químicos, que incluye las farmacéuticas que operan en el País, es la categoría manufacturera con el mayor número de empleados, con un promedio de 16,400 trabajadores en mayo del 2021, cifra que, al compararla contra el mismo mes del año anterior, refleja un incremento de 4.5%.

A la par con la construcción, las actividades económicas relacionadas con la industria de la manufactura fueron de las primeras autorizadas a reiniciar sus operaciones el año pasado, tan temprano como el 11 de mayo del año pasado.

“Por otro lado, de hallar apoyo en el Congreso, el proyecto de presupuesto presentado por Casa Blanca para el año fiscal 2022 pudiera impulsar aún más nuestro sector manufacturero, dado que otorga un crédito contributivo federal de 10% por el costo que asumiría una compañía al reubicarse en territorio estadounidense, incluido Puerto Rico”, indicó Alemañy. “Específicamente, la intención de la medida está dirigida a incentivar el retorno a Estados Unidos de las empresas manufactureras”.

Medina resaltó que el empleo asalariado en el sector de la construcción también culminará el año fiscal 2021 con resultados positivos, mostrando un crecimiento de 8.6% para el periodo de julio a mayo del año fiscal 2021. En este sector se destacan los empleos relacionados a la construcción de edificios con un alza de 1,436 empleos o un 11.6% más que lo que alcanzó para el mismo periodo del año anterior.

“Mientras, el empleo asalariado en el sector de servicios ha experimentado una pérdida total de 17,845 empleos o una baja de 5.4% durante el periodo de julio a mayo de 2021. Es el sector más afectado por la pandemia del COVID-19, lo cual coincide con las tendencias en el empleo a nivel mundial. Dentro de este sector, los subsectores con la mayor reducción de empleos son los relacionados a hotelería y servicios educativos.”, dijo la economista.

Por último, González Ruiz añadió que ambos subsectores han aplazado el reinicio de sus actividades conforme han aumentado en determinados momentos los contagios por COVID-19.

“El retorno presencial a las escuelas, instituciones postsecundarias, universidades y escuelas profesionales, y la próxima temporada alta para turismo externo en la Isla, que según la Compañía de Turismo de Puerto Rico se extiende desde finales de noviembre hasta principios de abril, son factores que deberán impactar positivamente el empleo en estas industrias”, dijo.