Una mayor cantidad de personas heridas por uso de pirotecnia y armas de fuego, así como varios heridos en accidentes automovilísticos, algunos de ellos con lesiones de bastante gravedad, es el saldo que reporta el Centro Médico de Río Piedras para la despedida del año 2023.

De acuerdo con la información provista al mediodía de hoy, lunes 1 de enero de 2024, por el doctor Israel Ayala Oliveras, director médico de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), entre el 24 de diciembre pasado y la madrugada de hoy, se habían registrado 8 heridos por uso de pirotecnia, cinco de ellos en la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero.

De igual forma entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, hubo 13 casos de heridas de bala, cuatro de ellos en la noche del 31 de diciembre al 1 de enero. Uno de esos heridos alegaba haber sido impactado por una bala perdida.

Asimismo, desde el 24 de diciembre a esta mañana, se reportaron 35 accidentes de auto y 17 accidentes de motora, “muchos relacionados al uso del alcohol”.

“Este año no ha sido muy diferente a otros. Sin embargo, el año pasado tuvimos menos heridas de bala. Este año ha habido más heridas de bala”, afirmó el doctor, aunque celebró que, “agraciadamente no hemos tenido pérdidas de vida ya en varios años por balas al aire”.

No obstante, de todos esos heridos, “hay algunos que tienen unas lesiones serias. Algunos están estables pero hay otros que tienen lesiones muy serias”.

En particular, entre las heridas por pirotecnia, el doctor indicó que “algunas son muy serias, tienen lesiones anatómicas y otras lesiones internas que están recibiendo tratamiento con nuestros facultativos, algunas lesiones periféricas a un ojo que están siendo evaluadas por los oftalmólogos”.

Entre las heridas graves, el doctor describió, “uno de ellos con extremidad inferior con fractura abierta de huesos, y las otras con lesiones internas, porque la persona se apoyó en el abdomen el elemento y cuando hace la fuerza retropulsión le lesionó un órgano interno”.

Entre esos heridos por pirotecnia, se encuentra un menor de 14 años. Los otros son adultos de diferentes partes de la Isla, como Mayagüez y Maunabo.

Sobre la situación con la pirotecnia, el doctor comentó que, “ha cambiado un poco el patrón del uso de la pirotecnia en Puerto Rico, que antes se concentraba en despedida de año y Reyes. Ahora, cerca ya del día de Acción de Gracias, ya estamos viendo el uso de pirotecnia, tanto legal como ilegal”.

Aunque no indicó si había certeza o no de que alguno de esos hubiese estado usando algún tipo de pirotecnia ilegal o no, el doctor sí indicó que “según las lesiones, generalmente las que generan más energía, por la cantidad de pólvora, son ilegales. Por lo tanto, se podría deducir que fuera ilegal, pero eso nosotros no lo determinamos, eso lo determina la Policía de Puerto Rico”.

Sobre los heridos de bala, Ayala Oliveras indicó que “son en diferentes partes del cuerpo, alguna abdominal superficial, y otra torácica que requirió un manejo mucho más agresivo y quirúrgico”. Agregó que “uno de ellos reclama que estaba en la parte de atrás de la casa, oyó unas detonaciones y terminó herido”.

Al menos uno de los pacientes “requirió varias transfusiones de sangre”, dató que el doctor aprovechó para “agradecer a todas las personas que respondieron a nuestro llamado, y fueron bastantes, y vinieron y donaron su sangre. Siempre necesitamos donantes. Todos los centros de trauma requieren el uso de mucha sangre”.

Por otro lado, el doctor comentó que muchos de los casos que están atendiendo “se pueden evitar. Como dijo alguien, la medicina preventiva es mucho más valiosa que la curativa. Y sí, hay muchos que son prevenibles, completamente prevenibles”.

“La ciudadanía tiene que tomar consciencia sobre que el periodo de despedida de año y Navidad debe ser uno donde nosotros podamos compartir con la familia y los vecinos sin que necesariamente expongamos nuestra salud. Hay un componente de responsabilidad social que todos debemos tener”, exhortó.

En suma, el doctor indicó que en el Centro Médico “hemos tenido un volumen grande de pacientes. Lo hemos trabajado. Pero ha sido bastante difícil este año”.