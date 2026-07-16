Sectores de los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito y Guayama entraron este jueves en la zona de sequía severa, la cual ya afectaba en las pasadas semanas a casi todo el litoral costero del sur.

Estos cambios lo que apuntan es que se ha intensificado la sequía que experimenta la Isla, debido a la deficiencia de lluvia que se registra. Afecta a 2,669,714 millones de habitantes.

Mapa publicado por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos sobre la sequía que afecta a Puerto Rico. ( Captura )

Según el reciente informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, los pueblos bajo sequía severa son Cabo Rojo, Lajas, Sabana Grande, Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Coamo, Salinas, Guayama, Cayey, Aibonito y Cidra.

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La sequía severa es la de mayor grado que afecta a Puerto Rico. Después de este grado, se encuentra la sequía extrema y luego excepcional. No hay ningún pueblo de la Isla bajo estas clasificaciones.

73 Fotos El monitor de sequía de Estados Unidos identificó un aumento en el territorio que está falto de agua en Puerto Rico. De 68.24% que había la semana pasada, ahora 82.64% está "anormalmente seco", un 40.85% tiene sequía moderada y 5.89% tiene sequía severa.

Bajo la sequía severa, se establece que el sector agrícola está “sufriendo. La siembra se retrasa; los ganaderos alimentan al ganado; el heno escasea. Se aplica un estricto racionamiento de agua. Los árboles y las plantas muestran signos de estrés”, según describe el Monitor de Sequía.

El informe reciente establece que el 14.28% de Puerto Rico está bajo sequía severa. Mientras, 45.02% del territorio está bajo sequía moderada, que es de menor grado que la severa. Afecta principalmente la mitad este de Puerto Rico.

Se destaca en el informe del Monitor que zonas de Arecibo, Barceloneta y Manatí registraron una mejoría, gracias a la lluvia que recibieron, y salieron de la sequía moderada. El área regresó a sequía anómala, que es la de menor grado que afecta a la Isla. Actualmente, este tipo de sequía afecta principalmente el norte noroeste del país, con un 23.02% del territorio.

30 Fotos El cuerpo de agua muestra una baja significativa en su nivel ante la falta de lluvia y se acerca a la etapa de observación.

El Monitor de Sequía, en su resumen, destacó que “se observaron mejoras leves en las condiciones de sequía moderada y sequedad anómala en el centro-norte y noroeste de Puerto Rico, luego de que las lluvias más intensas de esta semana mitigaran algunos déficits de precipitación a corto plazo. En otras zonas persistieron condiciones muy secas y se intensificó la sequía severa a corto plazo en el centro-sur de la isla”.

Se añadió que “los impactos de la sequía reportados recientemente en el sur de Puerto Rico incluyen incendios de vegetación, niveles bajos en los pozos y racionamiento de agua. Los caudales de los ríos se encuentran muy bajos en la mayor parte de Puerto Rico. A excepción de las áreas que experimentaron mejoras, la mayor parte de la isla registró nuevamente precipitaciones por debajo de lo normal durante esta semana. Las temperaturas estuvieron entre 1 y 3 grados por encima de lo habitual en la mayor parte del territorio”.