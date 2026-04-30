La fuga de boricuas hacia los Estados Unidos disminuyó en un 12% entre el año 2023 al 2024, mientras se registró un leve aumento de 6.9% de personas retornando a la Isla, según registra el recién publicado Perfil del Migrante.

Florida y Texas fueron los estados de mayor preferencia a la hora de salir de la Isla a buscar un nuevo hogar. La mayoría de los que migrantes tenían alrededor de 33 años y vivían bajo niveles de pobreza. En cambio, gran parte de los que se han ido han tenido la tendencia de regresar a la Isla del Encanto.

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“Durante el periodo acumulado con información disponible (2005-2024), se halló que el 68% de los inmigrantes son migrantes de retorno. Es decir, la tendencia anual indica que, de cada diez inmigrantes, alrededor de siete son migrantes de retorno”, dice el estudio presentado este jueves por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

El análisis se realizó evaluando el movimiento migratorio de Puerto Rico de los años calendario 2023 y 2024 que identificó la Encuesta sobre la Comunidad del Negociado del Censo de los Estados Unidos.

Se detectó que 43,000 personas emigraron a Estado Unidos en el 2023 y 38,000 en el 2024. Esta incidencia fue la que llevó a la reducción del 12% en la emigración.

Los estados con mayor emigración desde Puerto Rico fueron, en el 2023, Florida, Texas, New York, Pennsylvania y Georgia. Mientras, en el 2024 prefirieron mudarse a Florida, Texas, Pennsylvania, Rhode Island y New York.

Se detalló en el informe que en el 2023 se mudaron desde Estados Unidos u otro país hacia Puerto Rico unas 28,759 personas y en el 2024 unas 30,737.

El análisis apuntó a que alrededor del 70%, al menos, residió “previamente en el periodo de nacimiento en el archipiélago”.

La mediana de edad del que se marchó aumentó de 32.1 a 33.7 años en el periodo analizado. Mientras, aquellos que regresaron fueron menos jóvenes, con alrededor de 36.7 años en promedio.

Otros datos destacados apuntan a que, entre 2023 al 2024, “el porcentaje de la población emigrante (salieron de Puerto Rico) con alguna educación postsecundaria se redujo de 59% a 56%; este por ciento entre la población inmigrante (regresaron a la Isla) aumentó de 52% a 56%”.

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“El porcentaje de la población emigrante que se encontraba fuera de la fuerza laboral (luego de migrar) se redujo de 42% a 38% y en los inmigrantes se redujo de 56% a 46%. La mediana de ingreso en los emigrantes se mantuvo en cerca de 21,000, mientras que en la población inmigrante incrementó de $15,000 a $18,000 o en 20%”, añade el perfil.

Además, se destacó que en el 2024 el 30% de los boricuas que se marcharon vivían en condiciones de pobreza, mientras que el 40% de los que regresaron vivían en pobreza.

Como conclusión, se informó que “al comparar el año 2024 con el 2023, los emigrantes fueron menos jóvenes, con ligera mayoría de mujeres sobre hombres, con leve disminución en el nivel de educación alcanzada, con menor porcentaje fuera de la fuerza laboral y sin cambio sustancial en el ingreso. Por otra parte, con relación a los inmigrantes, al contrastar el año 2024 con el 2023, se destaca que estos fueron más jóvenes, con mayoría de hombres, de mayor nivel de educación alcanzada en términos porcentuales, con menor proporción fuera de la fuerza laboral y con un ingreso marcadamente mayor”.

Además, se destacó que la migración ha continuado influenciando los cambios demográficos en Puerto Rico.

“Los últimos tres años de información de la Encuesta (2022-2024) han marcado un movimiento emigratorio neto relativamente menor dentro de lo que fue el patrón de años previos, aun así, marcaba entre 14,000 a 20,000 emigrantes netos anuales. Ciertamente el perfil plasma la continuación de más personas saliendo de Puerto Rico, pero en el contexto de años más recientes mostraba un movimiento menos agresivo en términos de volumen. La emigración neta promedio del 2011- 2014 representó un -1.5% anual de la población total, mientras que en años más recientes, 2021- 2024, este promedio anual se tradujo a -0.6% de la población total”, se indica.

El informe dice que es un buen tema de análisis sería evaluar, si los cambios que se han registrado en estos últimos años, donde disminuyó la fuga de boricuas y aumentó en el área de retorno, pudo ser influenciada por el aumento en el salario mínimo.