La nueva orden ejecutiva, que busca mantener unos controles en la lucha contra el coronavirus en la Isla, sumado a los ajustes por días festivos en los itinerarios de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), han propiciado una reducción en los viajes en lanchas, principalmente de carga, a las islas municipios de Vieques y Culebra, lo que se traduce en una preocupación para los residentes que ven limitados los suplidos en tiendas y supermercados.

“De que ha habido baja en algunos artículos, pues sí, porque la disponibilidad de los ferries para el transporte para Vieques es menos... se eliminaron, de hecho, varios viajes. Por tal razón pueden escasear algunos alimentos. No es que estamos con todo vacío, pero de que no puede encontrar algo que está buscando, claro que sí”, afirmó el nuevo alcalde viequense, José “Junito” Corcino, quien entra en funciones el lunes.

Según Corcino, a pesar de ser más notable esta semana, esta es la realidad de los viequenses todo el tiempo.

“Vieques es un lugar donde usted tiene que comer lo que encuentre, no lo que quiere. Estamos a merced de lo poquito que pueda entrar para poder tener algo en el plato”, sostuvo el alcalde electo, quien espera poder reunirse con la compañía HMS Ferries, quienes entrarán a operar el servicio de transporte marítimo, para objetar la reducción en la cantidad de viajes.

“Debemos tener una reunión lo antes posible con la compañía HMS Ferries porque no debemos reducir más los viajes de la carga de Vieques, al contrario, tenemos que aumentar la capacidad y la cantidad de embarcaciones. La verdad que no es suficiente. Ambas islas merecen más”, dijo Corcino.

En el caso de Culebra, el alcalde electo Edilberto “Junito” Romero, comparte la misma preocupación que su homónimo en Vieques.

“Un problema serio que tenemos es que nos están dando un viaje de ferry nada más los fines de semana y, por lo general, el residente de Culebra le gusta un ferry que salga de aquí por la mañana porque van y hacen diligencias los sábados, hacen compra y regresan tarde. Ahora no, ahora ellos nos cortaron todo eso y solamente sale un ferry de Ceiba hacia Culebra a las 7:30 a.m., no hay más viajes”, explicó el nuevo alcalde culebrense.

Romero también proyecta reunirse con la empresa HMS Ferries el próximo 19 de enero para aclarar cómo estarán manejando los servicios de transporte marítimo con la misma flota que posee ATM.

“Me voy a reunir con la compañía, porque tengo muchas interrogantes porque lo que he oído es que ellos vienen a administrar y utilizar las mismas lanchas de Puertos y eso es un servicio que nos va a afectar al culebrense porque las embarcaciones de Puertos están inservibles”, destacó.

“Ahora mismo solamente hay dos operando que es Cayo Blanco y El Isleño. Si se va Fast Ferries, que tiene el Julia y un ferry pequeño, pues va a afectar el servicio de lanchas grandemente”, dijo Romero.

Por su parte, la directora ejecutiva de la ATM, la licenciada Mara Pérez aseguró que el itinerario de viajes sigue siendo el mismo desde el mes de julio, aunque confirmó que debido a las festividades navideñas se redujo la cantidad de viajes que realizaron a las islas municipio.

“No hemos cambiado el itinerario desde julio. Lo que sí es que esperamos a la orden ejecutiva para estar seguros de que va a estar en horario, pero hemos tenido el mismo itinerario”, explicó Pérez, quien confirmó que actualmente la ATM está operando con cuatro embarcaciones: Mr. Mason, Cayo Blanco, Julia Leigh y El Isleño, siendo esta última la única nave de carga disponible.