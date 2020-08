La Mesa Social, que agrupa a diversas organizaciones magisteriales y de derechos humanos, enviará hoy una nueva carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al secretario de Educación, Eligio Hernández en la que reclaman que ante el aumento en los contagios del COVID-19 se posponga el inicio del semestre escolar de forma presencial.

“El pedido principal es que se posponga el inicio escolar hasta que todos los estudiantes tengan todas las herramientas para tener una educación de primera, que el magisterio no se tenga que presentar a las escuelas la semana próxima como se les ha requerido y que se les permita trabajar a través de tele trabajo en lo que se normalizan los números de contagio en el País”, dijo Janice Soliván Roig, una de las portavoces del grupo.

PUBLICIDAD

La maestra de escuela secundaria subrayó además, que están exigiendo que el Departamento implemente y demuestre que ha tomado todas las medidas necesarias según los protocolos establecidos para atender la pandemia y así salvaguardar la salud y seguridad de la comunidad escolar.

“La carta de hoy expresa que ante el aumento significativo del COVID, la falta de protocolos y de herramientas no se puede iniciar un semestre escolar sin seguridad. Cuando llamamos a las escuelas lo que han hecho es darle una caja de mascarillas y dos botellas hand sanitizer y esa cantidad no da. Hay escuelas que sobrepasan los 50 empleados, entre el personal docente y no docente. Una mascarilla no es razonable cuando se supone que uno se la cambie en más de una ocasión”, sostuvo Soliván Roig.

Destacó que esta es la segunda carta que le cursan a la gobernadora Vázquez Garced en relación a la situación del inicio escolar, pero no han recibido respuestas.

La educadora indicó que a pesar de que hay fondos federales a través del CARES Act (de estímulo económico contra el coronavirus), para salvaguardar la seguridad de empleados y estudiantes y tener tecnología, “el gobierno no ha actuado de manera responsable en el uso de estos fondos, no los han utilizado responsablemente para asegurar un inicio escolar seguro y saludable”.

Dijo además, que la parte tecnológica también les preocupa porque al día de hoy el Departamento de Educación no les ha entregado a todas las escuelas el equipo necesario para una educación remota o a distancia. “Todavía se están entregando computadoras a maestros y estudiantes. En Ponce iban a empezar a repartir hoy computadoras al magisterio y los estudiantes no han recibido su equipo tecnológico, mientras el Secretario ha dicho que los estudiantes van a estar recibiendo las computadoras entre agosto a noviembre”, indicó la portavoz de la Mesa Social.

PUBLICIDAD

“Esto implica que van a iniciar un semestre sin que los estudiantes tengan las herramientas para una educación a distancia lo que desde nuestro punto de vista es un acto totalmente discriminatorio”, expresó.

Soliván Roig sostuvo que en la primera misiva alertaron de cómo debía ser el inicio del año escolar porque no se cumplía con los protocolos de la Oficina de Salud y Seguridad en el Empleo del Departamento del Trabajo ni con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“No tuvimos respuesta como en otras cartas que hemos enviado, aunque sí nos dimos cuenta de que algunas sugerencias y recomendaciones se tomaron en cuenta”, agregó.

Argumentó que el protocolo de seguridad del Departamento de Educación “es muy general” y no toma en cuenta situaciones particulares de los planteles escolares.

Dijo que también le solicitan al Departamento de Educación que establezca una línea de tiempo para que les garanticen cumplir con las deficiencias que han mostrado para iniciar un semestre escolar apropiado. “Podemos evidenciar que asumir un semestre escolar sin que los padres y estudiantes tengan las herramientas es un asunto de género porque a partir de marzo vimos como principalmente las madres de este País tuvieron que asumir la carga académica de sus hijos e hijas sin tener herramientas tecnológicas y pedagógicas y muchas de estas desde en un nivel de pobreza”, afirmó la maestra que imparte clases de estudios sociales en la escuela Miguel Meléndez Muñoz en Cayey y también es parte del colectivo Casa Juana que da apoyo y orientación a mujeres.