El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones del tiempo previstas para hoy, lunes, podrían propiciar incendios forestales en sectores de Puerto Rico, debido a la combinación de calor, viento y tiempo seco.

Según el informe diario de la agencia, se esperan índices de calor que podrían superar los 100 grados Fahrenheit en zonas costeras y urbanas. Estas condiciones, junto con los vientos y el ambiente seco, mantendrán un riesgo elevado de incendios, especialmente en el sur de Puerto Rico.

“Solo se esperan aguaceros aislados en la tarde sobre el oeste de Puerto Rico”, indicó el SNM, al señalar que las condiciones secas persistirán.

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[JUL 20] 🔥 Hot, breezy, and dry today across PR & USVI. 🌡️ Heat indices above 100°F are possible in some coastal/urban areas. 💨 Elevated fire danger, especially southern PR. 🌦️ Isolated PM showers west PR. 🌫️ Hazy skies from Saharan dust. 🚫 Avoid outdoor burning. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/QRPan6DJZ5 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 20, 2026

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó recientemente la formación del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico ecuatorial, asociado con temperaturas más cálidas de lo normal en regiones como el Caribe, donde se encuentra Puerto Rico.

Actualmente, al menos 16 municipios de Puerto Rico se encuentran bajo condiciones de sequía severa, incluidos varios del sur de la isla, como Guayama, Yauco, Peñuelas y Ponce.

17 Fotos Esta categoría significa que el sector agrícola está sufriendo los efectos de la sequía. La siembra se ha retrasado, los ganaderos han tenido que recurrir a la alimentación suplementaria para el ganado y se implementa un estricto racionamiento de agua.

“Evite las quemas al aire libre y tenga precaución con cualquier actividad que pueda generar chispas”, terminó recomendado Meteorología.