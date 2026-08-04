¡Llegó la lluvia para el sur!

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) en San Juan emitió este martes una alerta por una fuerte tormenta eléctrica que afecta varios municipios del sur de Puerto Rico y advirtió sobre ráfagas de viento, granizo, intensa actividad eléctrica y lluvias que podrían provocar inundaciones repentinas.

Según el boletín, a la 1:22 p.m. el radar Doppler detectó una tormenta fuerte sobre Juana Díaz que se desplazaba hacia el suroeste a unas 10 millas por hora.

Los meteorólogos indicaron que el sistema podría generar ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora y granizo del tamaño de un guisante. Estas condiciones podrían derribar ramas de árboles, desplazar objetos que no estén asegurados y causar daños menores a estructuras u objetos en exteriores.

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Además, el NWS advirtió que la tormenta produce frecuentes descargas de rayos de nube a tierra. Recordó que los rayos pueden impactar hasta 10 millas de distancia del núcleo de una tormenta, por lo que exhortó a la población a refugiarse de inmediato en un edificio o dentro de un vehículo si escucha truenos.

11 Fotos Los rayos pueden caer a más de 10 millas de distancia de la zona donde está lloviendo, por lo que no debes esperar a que la lluvia sea intensa para buscar refugio.

La agencia también señaló que la tormenta está dejando lluvias torrenciales, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas en carreteras y zonas de poco drenaje.

Como medida de seguridad, el Servicio Nacional de Meteorología recomendó mantenerse atento a las condiciones del tiempo, evitar permanecer al aire libre durante la tormenta y no intentar cruzar carreteras inundadas, ya que la profundidad y la fuerza del agua pueden representar un peligro para los conductores.

La alerta permanecerá en vigor hasta la 1:45 p.m., mientras la tormenta continúa desplazándose por la región sur de la isla.