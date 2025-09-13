Tras anticipar una tarde lluviosa y con tronadas, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan ha activado varias advertencias de inundaciones.

Florida y Arecibo están bajo advertencia, debido a que ya se han acumulado 2.5 pulgadas de lluvias y se esperan hasta tres pulgadas adicionales. El boletín estará vigente hasta las 4:30 p.m.

Otro dos pueblos afectados son Carolina y Canóvanas. Esta advertencia fue extendida hasta las 3:00 p.m.

Para estos municipios, dijo el SNM en su informe, se han acumulado unas dos pulgadas de lluvia y se esperan otras dos adicionales dentro del periodo bajo alerta.

PUBLICIDAD

Los municipios de Ciales, Jayuya y Morovis también podrían enfrentar inundaciones hasta las 4:30 p.m. Allí se han acumulado hasta dos pulgadas de lluvia y podrían registrarse otras tres adicionales, indica el informe.

El SNM alertó temprano que se esperaban lluvias y tronadas para esta tarde, principalmente en el norte, centro y oeste.

Mañana, domingo, también se augura un día lluvioso, debido a la llegada de una onda.

La agencia meteorológica recomienda a los conductores a no transitar por vías inundadas ni cruzar puentes con ríos crecidos, ya que la mayoría de las muertes se registran por personas que insisten en pasar por estas áreas.