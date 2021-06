Más de 79,889 mil menores entre las edades de 0 a 6 años de escasos recursos, participantes del programa PAN serán apoyados en su alimentación a partir de hoy lunes, 14 de junio, a través del Child Care Pandemic EBT (CCP-EBT), mediante una asignación de $85 millones de la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2021.

La secretaria del Departamento de la Familia (DF), doctora Carmen Ana González Magaz, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Alberto Fradera Vázquez, hicieron el anuncio en conferencia de prensa tras obtener la aprobación del plan de desembolso y la transferencia de los recursos federales.

PUBLICIDAD

Esta asignación de fondos del CCP-EBT cubre el periodo de octubre de 2020 a mayo del 2021 y otorga en total a cada menor $1,139.66 dividido en dos pagos de $569.83 a menores participantes del PAN.

Los desembolsos están programados para los meses de junio y julio.

“El sustento alimentario de los menores durante la emergencia provocada por el COVID-19 es una de las mayores prioridades de esta administración. El gobernador Pedro Pierluisi ha sido enfático que ningún menor debe estar sin el apoyo alimentario necesario. Cada familia elegible recibirá dos pagos de $569.86 por menor en un periodo de dos meses, lo que representa un alivio económico significativo en estos momentos para muchos padres”, expresó la secretaria de la Familia.

La titular del Departamento de la Familia destacó la importancia de este apoyo a las familias que forma parte del plan de sustento alimentario aprobado por el Congreso y que suma a la fecha $541 millones desembolsados. “Es una asignación sin precedentes dirigida a la alimentación y la salud de los menores en la isla. Gran parte de estos niños y niñas viven en condiciones socioeconómicas de desventaja, que con toda seguridad la pandemia agravó. Estos recursos les permiten concentrar en otros aspectos de su desarrollo y bienestar con la certeza que de tienen alimentos en su mesa”.

Por su parte, Fradera Vázquez manifestó que, “la ADSEF ha desembolsado sobre $456 millones del Pandemic-EBT apoyando el sustento alimentario a 336,449 menores en edad escolar, a los que hoy se suman alrededor de 79 mil menores de seis años de familias de escasos recursos. Cada asignación para el sustento alimentario llega directo a las familias a través de su Tarjeta de la Familia para ayudarles en mantener una sana alimentación y buena salud”.

PUBLICIDAD

El administrador señaló que, “es importante que los participantes recuerden que cada desembolso mensual puede ser utilizado hasta por un periodo de seis meses, por lo que no tienen que hacer uso del total de la asistencia en un solo mes, esto les permite utilizar los fondos a su mejor conveniencia y según su necesidad. Las familias pueden ver el estatus de su cuenta y transacciones accediendo a www.ebtpr.com”.

Los desembolsos programados para el mes de junio y julio serán recibidos según el último dígito del número de Seguro Social del encargado de la cuenta de la Tarjeta de la Familia, con excepción de los dígitos del 0 al 3 que se emiten hoy lunes 14 de junio y los dígitos 4 y 5 que se emiten mañana martes 15 de junio. El beneficio le corresponde a menores de 6 años que no hayan sido apoyados ya por el P-EBT.

Los recursos del Pandemic EBT se pueden utilizar para la compra de alimentos no preparados en los más de tres mil comercios certificados del PAN y en los Mercados Familiares. Para aclarar dudas o realizar reclamaciones, las familias pueden comunicarse al Centro de Servicios del P-EBT llamando al (787) 705-8350, disponible en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., pueden acceder al enlace pr.gov/pebt/ para consultar los datos del programa o escribir a pebtreclamaciones@familia.pr.gov