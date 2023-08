Sobre 54 mil abonados se hallaban sin el servicio eléctrico a eso de las 4:05 pm del sábado, según el portal oficial de LUMA Energy.

A las 3:35 de la tarde la cifra apenas alcanzaba los 40,000 pero a eso de las 3:42 de la tarde, la cantidad de abonados afectados ascendió a 46,593 en toda la Isla, siendo los municipios de San Juan y Caguas los que más cantidad de hogares sin servicio reflejaban, con 16,144 y 15,371 respectivamente.

Pocos minutos después se reportaban 53,375 abonados sin servicio.

Aunque no ofrecieron detalles en específico, LUMA Energy atribuyó la situación a las condiciones climatológicas y aseguró que las brigadas se hallaban en la calle atendiendo las situaciones.

“Brigadas de LUMA están respondiendo a interrupciones de servicio relacionadas con al mal tiempo a través de todo Puerto Rico, causado por los remanentes del huracán Franklin. Hemos activado brigadas y equipos adicionales y seguimos trabajando duro para restaurar el servicio a todos los clientes afectados de la forma más rápida y segura posible”, indicó el portavoz de la empresa, Hugo Sorrentini, en declaraciones escritas.

No se indicó si se reportó alguna avería en particular o situación en alguna de las líneas principales de transmisión. Sin embargo, en una publicación del municipio de Juana Díaz colocado en las redes sociales esta mañana, se informaba que LUMA Energy daba cuenta de una avería en una de sus líneas de transmisión.

”La línea 300 fuera de servicio afectando los alimentadores 5802 4Kv y 5804 Naranjo con 6,758 clientes sin servicio desde 3am. Tenemos brigada asignada trabajando desde la madrugada para reparar y poder energizar”, lee la publicación.

Mientras, la gente descargaba su malestar y frustración en las redes sociales.

“No hay luz en la 177 en Bayamón”, leía una publicación de un usuario en Facebook. “@lumaenergypr, la Urbanización Roosevelt en Hato Rey continúa sin servicio eléctrico. @GovPierluisi esto no cambia”, leía otra publicación en X, antes Twitter.” @lumaenergypr No hay luz en Sagrado Corazón desde hace más de media hora. El sistema no me permite hacer el reporte a través de mi luma. Estoy en una llamada ahora que dice que mi tiempo de espera es 22 minutos. Luma: no solamente estoy sin luz pero también sin poder reportar”.

“Un chispito de lluvia y ya estamos sin luz. ¿Culpa de Luma, de Genera, de la Junta de Control o de la gente que ha escogido al #PNPPD como los más capacitados para administrar el País? #ApagonPR”, comentaban otros usuarios en la misma red social.

La empresa concluyó sus declaraciones con una exhortación “a nuestros clientes a mantenerse alejados de líneas caídas y reportar cualquier emergencia eléctrica a través del portal y aplicación MiLUMA o llamando al 1-844-888-5862″.