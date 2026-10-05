El nivel del embalse La Plata, uno de los principales abastos de agua de Puerto Rico, volvió a descender este lunes y se mantiene en el nivel de ajustes, según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

A las 5:00 a. m., La Plata registraba un nivel de 43.71 metros, una disminución de 0.08 metros con respecto a la medición anterior del domingo. El embalse ubicado en Toa Alta se mantiene así por debajo de la marca de 44 metros. Para lograr un nivel de seguridad, el embalse debe llegar a los 47.70 metros.

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El descenso de La Plata es uno de los más notables registrados en el informe de este lunes, aunque no es el único embalse que perdió nivel.

La Plata se encuentra actualmente en la categoría de “ajustes operacionales”, de acuerdo con las franjas de niveles establecidas por la AAA.

El comportamiento cobra relevancia debido a que La Plata ha venido mostrando descensos mientras otros embalses han logrado mantenerse o incluso aumentar sus niveles.

Por su parte, Carraízo, otro de los principales abastos de agua, registró una disminución de 0.02 metros y quedó en 40.72 metros. Aun así, permanece en la categoría de seguridad.

Estos otros embalses también bajaron

Entre los descensos registrados en el monitoreo de este lunes también figuran:

Guineo: bajó 0.28 metros , hasta 900.72 metros.

bajó , hasta 900.72 metros. La Plata: bajó 0.08 metros , hasta 43.71 metros.

bajó , hasta 43.71 metros. Guayo: bajó 0.08 metros , hasta 443.45 metros.

bajó , hasta 443.45 metros. Loco: bajó 0.04 metros , hasta 69.81 metros.

bajó , hasta 69.81 metros. Cerrillos: bajó 0.03 metros , hasta 166.70 metros.

bajó , hasta 166.70 metros. Carraízo: bajó 0.02 metros , hasta 40.72 metros.

bajó , hasta 40.72 metros. Patillas: bajó 0.01 metros, hasta 65.67 metros.

Los demás embalses mostraron aumentos o se mantuvieron prácticamente estables.

Algunos embalses lograron aumentar

En contraste, Río Blanco registró el mayor aumento de la jornada, con 0.22 metros, para alcanzar 28.75 metros.

También aumentaron:

Fajardo: +0.18 metros, hasta 52.50.

+0.18 metros, hasta 52.50. Matrullas: +0.27 metros, hasta 736.09.

+0.27 metros, hasta 736.09. Guayabal: +0.14 metros, hasta 103.94.

+0.14 metros, hasta 103.94. Luchetti: +0.18 metros, hasta 173.74.

+0.18 metros, hasta 173.74. Dos Bocas: +0.17 metros, hasta 89.97.

+0.17 metros, hasta 89.97. Cidra: +0.01 metros, hasta 403.

+0.01 metros, hasta 403. Toa Vaca: +0.04 metros, hasta 164.

+0.04 metros, hasta 164. Carite: se mantuvo sin cambios, en 542.94 metros.

se mantuvo sin cambios, en 542.94 metros. Caonillas: se mantuvo sin cambios, en 252 metros.

se mantuvo sin cambios, en 252 metros. Guajataca: aumentó 0.03 metros, hasta 196.50.

Así, aunque el panorama no muestra descensos generalizados, La Plata sobresale por mantenerse en una categoría de nivel que requiere ajustes y por registrar nuevamente una reducción de 0.08 metros.

La evolución de los embalses continuará dependiendo, entre otros factores, de las lluvias que reciban sus respectivas cuencas durante los próximos días.