Moca se suma a la celebración de la Navidad con el encendido del “Mocafeller”, un gigantesco pino de aproximadamente 36 pies de altura que se ha convertido en uno de los principales atractivos de la decoración navideña del municipio.

Ubicado en el centro de la plaza pública, el árbol ha despertado el interés de residentes y visitantes que llegan desde distintos puntos de Puerto Rico para admirar sus luces y adornos, así como para tomarse fotografías junto a la estructura.

El alcalde de Moca, Efraín “Franco” Barreto Barreto, destacó la acogida que ha tenido el árbol desde que fue iluminado y decorado como parte del Encendido de la Navidad 2026.

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“Me place recibir a cientos de visitantes quienes llegan hasta la plaza pública para deleitarse con el Mocafeller. En días recientes y como parte del Encendido de la Navidad 2026, se iluminó y decoró el árbol para que la ciudadanía en general disfrute del mismo. Un atractivo que atrae personas de todas partes y que tiene como resultado impulsar el desarrollo de Moca y la zona”, expresó el ejecutivo municipal.

El pino fue donado por Freddy Cortés y Ederlina González, residentes del barrio Centro de Moca. Su diseño está inspirado en el tradicional árbol del Rockefeller Center, en Nueva York, y luce una decoración compuesta por luces de colores, estrellas y esferas.

Barreto Barreto señaló que la instalación del árbol forma parte de las iniciativas municipales para preservar las tradiciones navideñas, promover el turismo y propiciar espacios de encuentro entre las familias.

“La instalación del árbol es parte de las costumbres y tradiciones que fomentamos desde la administración municipal y que buscan impulsar el turismo así como la sana confraternización”, sostuvo.

El alcalde invitó al público a visitar el centro urbano, disfrutar de la decoración navideña y conocer otros atractivos del municipio, conocido como la Capital del Mundillo.

“Invito a la ciudadanía en general a que visiten el centro urbano de Moca, se tomen una foto en el Mocafeller y disfruten de la decoración navideña así como de los diferentes atractivos turísticos de la Capital del Mundillo”, exhortó.

Asimismo, agradeció a los donantes por permitir que el árbol forme parte de la celebración navideña del pueblo y pueda ser disfrutado por residentes y visitantes.