La estación del Tren Urbano se convirtió el pasado sábado en una pasarela cuando más de 50 modelos lucieron las piezas de la diseñadora Nathalie Kriado para el cierre del evento San Juan Moda Puerto Rico.

Frente a invitados y el público en general, el evento comenzó a las 7:00 p.m. en la estación Hato Rey con un cóctel de bienvenida y, luego, se trasladó en tren hacia Río Piedras donde a las 10:00 p.m. comenzó el desfile.

“Esperamos (que el Tren Urbano) sea parte de muchas actividades que se hagan en nuestras instalaciones. Además, sirva de estímulo para escoger la transportación colectiva como su primera elección para llegar a su destino de manera segura”, dijo Cristina L. Salib López del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

“Quiero transportar a mis clientas en un viaje a ciudades como New York, Madrid o Buenos Aires donde tengan una experiencia diferente. La mayoría de los asistentes no frecuentan el tren y es bueno también que conozcan estas facilidades¨, dijo la diseñadora de la presentación de su nueva colección, que, aunque no llevó nombre la describió como “explosiva”.

Para el futuro, Kriado espera “crear una filosofía de vida, icónica, divertida, ligera, dinámica, optimista, atrevida, comprometida y siempre chic”.

“Deseo que mis diseños trasciendan generaciones y anime a mis clientas a expresarse, a cuidarse y a ser felices”, indicó.