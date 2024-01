Moisés, el manatí, “está muy bien”.

La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez, expuso este jueves que el querido animal, que fue rescatado en la década del 1990 y fue motivo de una canción por parte del fenecido Tony Croato, está “sanando como se esperaba” de las heridas que recibió de alguna embarcación.

“Los biólogos han estado siguiendo y monitoreando su trayectoria y salud y cómo se está comportando”, sostuvo la funcionaria.

Comentó que en la última revisión que se le realizó al manatí, que nada entre aguas de Ceiba y Naguabo, se encontró que ya estaba recuperando de las heridas.

“Está comportándose como debe estar comportándose”, dejó claro.

Fue a principios de diciembre pasado que Moisés resultó herido. Desde, entonces, personal de DRNA ha estado atento a la salud del manatí.

El biólogo Antonio Mignucci, quien dirige el Centro de Conservación de Manatíes del Caribe, indicó que no acudió a revisar el animal, ya que el DRNA no los activó y se hizo cargo del caso. Por ello, no pudo confirmar el estado de salud de Moisés, quien fue inquilino en el centro ubicado en la Universidad Interamericana en Bayamón.

Por otro lado, la secretaria del DRNA exhortó a los dueños de embarcaciones a respetar las zonas en las que habitan animales en peligro de extinción, como los manatíes, así como a seguir las reglas establecidas para la navegación.

“No va a haber cantidad de veces suficientes que yo repita esto sobre el uso adecuado de las embarcaciones. Cuando entramos al mar, estamos entrando al hogar de muchos mamíferos y debemos respetar el hogar de estas especies”, urgió Rodríguez.