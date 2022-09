Ponce. Varios ejecutivos municipales del suroeste, afiliados a la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, reclamaron al gobierno central que no imponga un tope al Fondo de Emergencia, ya que la asignación de $250,000 se queda corta ante los daños sufridos por el huracán Fiona.

Además, denunciaron que ninguno de los municipios ha recibido suministros para entregarlos a los afectados y, por eso, exigieron al Estado que priorice a la región en su respuesta a la emergencia, al señalar que la burocracia gubernamental, estatal y federal es responsable de que gran parte de la infraestructura no estuviera lista para enfrentar otro desastre, dejando al pueblo sin los servicios esenciales.

PUBLICIDAD

Flanqueado por los alcaldes de Ponce, Adjuntas, Guánica y Luquillo, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, expuso que “aunque somos solidarios con todos, la realidad es que el suroeste de Puerto Rico fue el que mayor impacto recibió y tenemos que priorizar en este país la respuesta hacia los que más duro le dio el huracán”.

“En estos momentos, tenemos comunidades que no tienen agua y que necesitan un generador y la AAA todavía no lo ha puesto. Nosotros no le estamos echando culpa, nosotros estamos poniendo generadores, pero no damos abasto. Necesitamos saber la hoja de ruta de las agencias principales de cuál iba a ser la respuesta en recuperación”, expuso.

Asimismo, aclaró que la situación de ahora no es la misma de hace cinco años tras el paso del huracán María, pues “los daños a la infraestructura energética por Fiona no son comparables”.

“Yo no he visto imágenes de torres en el suelo como lo vi con María. Si las líneas de transmisión están en perfecto estado, vamos a pensar que puedan tener un daño menor; LUMA ha tenido suficiente tiempo suficiente para revisarlas y repararlas. Ya van tres días. ¿Qué está esperando LUMA para decirle a la AEE que prenda las generatrices y empezar a generar?”, apuntó.

“Tengo conocimiento de que prender una generatriz no es de la noche a la mañana, no quiero pensar que, por estar echándose culpa, nuestros ciudadanos pasen más días sin luz y muchos sistemas de acueductos necesitan energía para funcionar. Para nosotros es más importante el agua que la luz. Mi llamado a la AEE y LUMA es que, en una emergencia, nadie se echa culpas y se pone a trabajar”, acotó.

PUBLICIDAD

Igualmente resaltó que “ya la gente está empezando a pedir luz y agua”

“Si hay sectores que van a tomar tiempo en energizar, hay que accionar con la AAA para que de inmediato instale los generadores. Según Doriel Pagán había contratos para las áreas difíciles”, sostuvo.

Sobre la denuncia del alcalde de Jayuya, Jorge González, en cuanto a que el pueblo no ha recibido suministros por parte del Estado, Hernández Ortiz sugirió que se active a la Guardia Nacional para repartirlos sin tener que pedirlos por la Forma 113.

“Hay procesos y hay procesos. Estamos claros que hay unas cosas que hay que llenar el formulario para que se documente. Pero mientras eso ocurre, sugiero que el gobierno active a la Guardia Nacional y comience a traer suministros a los municipios. Nada en lo absoluto; ni suministros, ni combustible”, confesó.

Destacó que “la gente no puede seguir esperando”.

“Decir que ha habido una asignación billonaria en este país y que todavía no se hayan hecho los proyectos importantes es una negligencia crasa ¿Qué respuesta nosotros como alcaldes y alcaldesas le vamos a decir a nuestros residentes con relación a los trabajos de reconstrucción? ¿Con qué esperanza vamos a recibir el anuncio de desastre mayor si no se aceleran los fondos para convertirlos en obra?”, cuestionó.

“Tenemos el trabajo en carreteras secundarias y terciarias que todavía tienen derrumbes de María cuando, en mi caso particular, yo tengo una comunidad en el barrio Apeadero que me costó tres semanas en llegar durante el huracán María y ahora está igual”, lamentó.

PUBLICIDAD

En el interés de mejorar la respuesta futura, Hernández Ortiz estableció que el gobierno central transfiera los recursos a los municipios para que puedan atender las necesidades inmediatas de la ciudadanía.

Por eso, solicitó al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a que firme un memorando de entendimiento para que, en caso de un desastre mayor, “sean los municipios los que accionemos esos proyectos”.

“¿Cuál es la solución en el futuro para no tener que vivir lo que enfrentamos en el pasado? Permitir que los municipios lo hagan. Ahora con acuerdos de colaboración hemos visto los resultados de estos proyectos. Vamos a firmar un acuerdo de colaboración para que los municipios puedan accionar los proyectos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) en las carreteras secundarias y terciarias”, manifestó.

“Basta ya de estar esperando por derrumbes cinco y seis años. En mi municipio hay derrumbes de Hugo y de Georges que no se han trabajado. Vamos a hacer un memorando de entendimiento para que, en caso de un desastre mayor, sean los municipios los que accionemos esos proyectos”, agregó.

Igualmente, mencionó el problema de la gasolina que no está llegando al sur, provocando el cierre de gasolineras y filas kilométricas. Tampoco se libró el sector de las telecomunicaciones.

“Para una familia que vive en el campo, que no tenga agua ni luz, pero que tampoco pueda comunicarse durante una emergencia, es devastador. Se han invertido millones y la comunicación es desastrosa. La compañía que sabe que no ha rendido el servicio que se ponga pa’ su número”, resaltó.

Sobre la crisis generada por las inundaciones en Salinas, Hernández puso a disposición los recursos de la Asociación de Alcaldes para recibir ropa y artículos de primera necesidad y así canalizarlos para que lleguen a manos de los damnificados.

“Ella (alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón,) necesita ayuda humanitaria: ropa, artículos personales para familias que perdieron todo. Eso mismo ha pasado en otros pueblos y la Asociación de Alcaldes está lista para recibir la ayuda y llevarla a donde se necesite”, puntualizó.