Expect showers ⛈️ over the NW and N PR, as well the San Juan metro area, where urban flooding is possible.

Se esperan aguaceros ⛈️en el NE y N de PR, al igual que el area metropolitana de San Juan, donde es posible que se produzcan inundaciones urbanas. #prwx #usviwx pic.twitter.com/oXXl0knt7A