En medio de las campañas agresivas que tienen las aseguradoras para ganar suscriptores de trabajadores retirados mayores de 65 años para los planes de salud Medicare/Medicare Advantage, la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada y el Colegio de Médicos Cirujanos aúnan esfuerzos para orientar a los beneficiarios mediante una herramienta tecnológica que ayuda a hacer una mejor selección de plan médico de acuerdo a sus necesidades individuales de salud y tomando en consideración que surgieron cambios significativos en las cubiertas para este año.

El llamado de ambos organismos es que los beneficiarios y sus familiares sean cautelosos al momento de seleccionar el plan médico de conveniencia y, más allá de dejarse seducir por las ofertas que escuchan en propagandas publicitarias, evalúen si el plan de su predilección cubre sus tratamientos, medicamentos e incluye a los médicos especialistas entre su red de proveedores, entre otras cosas.

El periodo abierto de inscripción y cambio para beneficiarios de Medicare comenzó el 15 de octubre y se extiende hasta el 7 de diciembre, fecha límite en el que la población de 65 años o más debe elegir su cubierta.

“Nuestro compromiso por el bienestar de la población de edad avanzada en la isla se reafirma aún más con este esfuerzo educativo que, más allá de una campaña de información, es un llamado a los beneficiarios de Medicare para que participen de un proceso de selección informados y conscientes de los beneficios que cada cubierta médica les pueda proveer y que sean cónsonas con las necesidades individuales de cada uno”, acotó Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.

Por su parte, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez Salgado, explicó que su oficina cuenta desde 1992 con el Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP), el cual a través de un grupo de voluntarios ayudan a las personas en el proceso de selección. Las orientaciones se hacen de forma presencial, telefónica o virtual, mediante cita previa, llamando a los números 1-877-725-4300; 1-800-981-0056; y 1-800-981-7735.

“Para esto se utiliza una herramienta que se llama “Plan Finder”, la cual permite hacer una búsqueda objetiva de las cubiertas médicas que se ajustan a la necesidad de cada persona, tomando en consideración sus condiciones de salud y los medicamentos recetados que toma”, expresó Sánchez Salgado.

Aracelys Abreu, procuradora auxiliar de educación a la comunidad en la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada, agregó que es importante que cuando la persona llame al personal de SHIP tenga a la mano el listado de medicamentos recetados que ingiere diariamente.

“La comparación de planes Medicare Advantage la puede realizar también la persona desde su hogar a través de http://www.medicare.gov... lo importante es que sepan que el programa SHIP no está afiliado a ninguna compañía de seguro, por lo tanto, no vendemos ni recomendamos o aprobamos ningún producto o seguro específico. Lo que se busca es que la persona tenga un proceso de inscripción justo e informado y que sea para bien de su salud”, sostuvo Abreu.

Además, hicieron hincapié en tener precaución en “no dejarse engañar por campañas bonitas” en las que se prometen beneficios de grooming para mascotas, tarjetitas de regalo o servicios de peluquería, porque hay otras variantes más importantes que se deben tomar en consideración.

“Se trata de su salud. Déjese llevar por lo que realmente usted necesita, que es que le aprueben los estudios, una buena cubierta de medicamentos, que su médico esté en la red de proveedores, que se cumpla con las preautorizaciones en tiempos razonables. Para eso es importante, por ejemplo, que usted revise si en el formulario de medicamentos están las medicinas que usted toma y verifique ese deducible”, puntualizó Abreu al instar a las personas a no firmar ningún documento hasta estar completamente seguros de que hizo una buena selección.

“Otra cosa que estamos pendientes y que son motivos de querellas es que se dan prácticas no adecuadas de mercadeo que es cuando le ofrecen una cosa y luego no cumplen. O cuando les hacen firmar documentos para darles el vasito o los regalitos que promocionan en los centros comerciales o a la salida de la farmacia. Las reglas de mercadeo dicen que le tienen que entregar esos regalitos promocionales sin que usted tenga que firmar nada. El problema es que detrás de esa firma puede estar haciendo un contrato con un plan que no le conviene”, advirtió Abreu.

Además, advirtieron tener ojo visor con las autorenovaciones, pues este año, a diferencia de los pasados, se reducen drásticamente beneficios suplementarios en los que se destaca los servicios de transportación a citas médicas, las aportaciones a servicios de visión y las aportaciones a servicios dentales.

“Este año hay recortes significativos a los beneficios suplementarios y ya no le darán lo mismo para espejuelos, por ejemplo. Los servicios de transporte para citas médicas también sufrieron cambios notables y estamos viendo que este año lo que cubren muchos son 24 viajes, que cuando vienes a ver se reduce a 12 citas médicas por que cada viaje de ida o de vuelta se cuenta individualmente... si la persona tiene dudas sobre esto, llame directamente al plan y pregunte, para que esté seguro de su cubierta porque no necesariamente será como la que tuvo en años anteriores”, dijo Abreu.

Según datos ofrecidos en la conferencia de prensa, el programa de Medicare de Puerto Rico distribuye los beneficiarios por seguros de salud de la siguiente forma: Medicare Advantage tiene 350,000 pacientes (12%); Medicare Platino 290,000 pacientes (10%); Medicare Tradicional parte A 120,000 pacientes (4%); Medicare Tradicional parte A y B 40,000 pacientes (1%).

Asimismo se estima en un millón (33%) las personas con plan comercial y en 1.2 millones los que tienen plan Vital Medicaid (40%).

“Puerto Rico tiene la mayor penetración de Medicare Advantage en Estados Unidos con un 83%, comparado a los Estados Unidos que es de un 45%”, expresó Díaz al agregar que cuando se comparan las asignaciones de fondos entre los 50 estados y la isla se evidencia “un gran discrimen en la asignación de fondo por parte del congreso de Estados Unidos”.

“El congreso asigna solo $4,000 por per capita para la atención de salud de Puerto Rico versus $13,000 a los 50 estados, unos $9,000 menos por persona o un 69% menos versus lo que se asigna a los estados. Este discrimen le cuesta $29,000 millones en fondos para salud lo que representa $300,000 millones en la última década. Esta asignación inadecuada de fondos de salud en Puerto Rico no contribuye a fomentar el bienestar de la población. La falta de fondo limita recursos para la infraestructura de salud, hospitales, educación médica, programa de investigación y desarrollo, así como contratación y retención de profesionales de la salud. En adición la discriminación de fondos de salud exacerba otras disparidades retrasando los tratamientos y afectando las condiciones críticas de nuestra población”, denunció el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos.