Doña María Morales Tirado, mejor conocida en las redes sociales como “Mami”, murió a los 107 años.

Su historia comenzó a conocerse en las redes sociales a finales de 2017, cuando su nieto Julio César Lebrón decidió mostrar al mundo a su abuelita y la fuerza de espíritu que poseía.

Para entonces, “Mami” continuaba trabajando la tierra que rodeaba su hogar en el barrio Camino Nuevo en Yabucoa, a pesar de que estaba próxima a cumplir un siglo de vida.

Su fallecimiento fue confirmado a través de las redes sociales, mediante un mensaje publicado en la cuenta de Facebook Mami is my Attitude 4 a Lifestyle.

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“Mami tuvo la oportunidad de celebrar sus 107 años y de atender el llamado del Señor Jesucristo. El festejo de una vida que siempre fue el Amor al Prójimo y el servicio al Señor!”, lee parte del mensaje.

“Tu legado continuará brindando Amor y Sabiduría al mundo! Gracias por enseñarnos a ser buenos seres humanos, brindarnos felicidad, el Amor en cada expresión y ocurrencias que siempre nos dejabas pensando que en realidad te janguiaste tu Vida!”, agrega el escrito.

En septiembre de 2019, “Mami” celebró sus 100 años de vida con una gran fiesta que fue transmitida a través de Facebook. La celebración contó con música para todos los gustos, desde reguetón hasta las tradicionales “Mañanitas”.