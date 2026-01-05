El director ejecutivo del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, Humberto Guiot, murió este lunes a los 47 años tras luchar contra el cáncer, informó El Nuevo Día.

El infectólogo recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas en marzo de 2023. Inicialmente se pensó que se trataba de cáncer de riñón, pero posteriormente se confirmó que el tumor se encontraba en el páncreas, específicamente un adenocarcinoma de origen pancreático.

A pesar de su enfermedad, Guiot no dejó de trabajar, llegando a hacerlo “desde la cama del hospital”, según dijo a El Nuevo Día el doctor William Méndez Latalladi, presidente de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer.

Guiot contaba con especialidad en medicina interna y subespecialidad en enfermedades infecciosas. Su trabajo estuvo relacionado con el avance de tratamientos oncológicos innovadores y en la mejora de la atención a pacientes con cáncer en Puerto Rico. Fungió como profesor y decano interino de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y también presidió la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico.

Guiot entró en funciones como director ejecutivo interino del Centro Comprensivo de Cáncer el 1 de julio de 2024.

“Me siento sumamente honrado con la oportunidad de liderar el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico y recibo esta designación con gran entusiasmo y un alto sentido de responsabilidad. Nuestro mayor compromiso es continuar avanzando en la investigación y ofrecer un cuidado de excelencia a nuestros pacientes”, manifestó Guiot tras su nombramiento.

El Centro Comprensivo de Cáncer es una corporación pública creada en virtud de la Ley 230 del 26 de agosto de 2004, para trabajar con la prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer. Su modelo multidisciplinario cuenta con un Centro de Investigación, el hospital y el Centro de Radioterapia, dedicados a proporcionar atención integral a pacientes con cáncer, así como a llevar a cabo investigaciones para combatir esta enfermedad.