Un diagnóstico de cáncer ya no es, en términos generales, una sentencia de muerte. Pero es una enfermedad compleja que afecta diversos aspectos de la vida de cada paciente, física, emocional, social y económicamente. Además, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en Puerto Rico, advirtió el doctor Humberto Guiot, director ejecutivo interino del Centro Comprensivo de Cáncer y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

Según datos del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, de 2018 y 2022 (excluyendo el 2020 debido a la pandemia), se diagnosticaron entre 14,000 y 16,500 nuevos casos de cáncer. En hombres, los más frecuentes fueron el de próstata, colon y recto, pulmón y bronquios. En mujeres, el primero fue el de mama, colon y recto y útero. “Debido a que el cáncer de colon es el número dos en ambos géneros, si los combinamos, la incidencia total da que es la primera causa de cáncer en Puerto Rico”, añadió el también especialista en enfermedades infecciosas.

El también investigador clínico hizo hincapié en los factores de riesgo que se pueden modificar, como la obesidad, fumar y beber alcohol que predisponen a la población a desarrollar diferentes tipos de cáncer. El sobrepeso, por ejemplo, se vincula con cáncer de mama, colorrectal, de hígado, de riñón y de páncreas. Mientras que fumar y usar alcohol, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, de boca, garganta, faringe y esófago.

“Por mucho tiempo se ha dicho que, en cantidades limitadas, el alcohol podía ser beneficioso. Pero los estudios recientes lo vinculan con cáncer. Es importante cambiar la mentalidad y disminuir su uso o eliminarlo por completo”, aconsejó el médico.

Advirtió, además, sobre las infecciones vinculadas con cáncer como la bacteria Helicobacter Pylori, que predispone a cáncer de estómago, el virus del papiloma humano (VPH), con cáncer de cuello uterino, anal, de cabeza y cuello y el virus de hepatitis B (VHB) y C (VHC), asociado con cáncer de hígado. También, destacó tener en cuenta el factor de riesgo genético (familiar de primer grado con cáncer), “para que los pacientes se hagan las pruebas de cernimiento a edades más tempranas”.

Mejores tratamientos contra el cáncer

El doctor Guiot resaltó que ha habido una leve disminución en mortalidad en pacientes con cáncer de próstata, pulmón y colon, las tres causas principales de la enfermedad en hombres. Mientras que, en mujeres, la disminución se ha visto en cáncer de seno, colon y recto, pulmón y bronquios. “Se debe a los avances que hemos tenido, tanto en diagnósticos como en tratamientos novedosos. El cáncer mientras más temprano se diagnostique, más probabilidad hay de cura y de que la persona esté viva a los cinco años. También contribuyen las campañas de concientización, aunque todavía tenemos algunas brechas que podemos mejorar. Por ejemplo, todavía en cáncer de colon hay muchas personas que se diagnostican en estadios tardíos, aunque hay una prueba de cernimiento para esto: la colonoscopia”, lamentó.

Según el infectólogo, Puerto Rico cuenta con técnicas y tratamientos novedosos que están a la par con los que se ofrecen en Estados Unidos. Entre ellos, la cirugía robótica que “nos permite una mejor visualización de unas áreas a las que antes —con la cirugía tradicional— no se podía acceder o remover todo el tejido que estaba enfermo”. Además de la medicina de precisión “destinada a las necesidades específicas y a la realidad del tumor que tenga cada paciente” y la inmunoterapia, “tratamientos que permiten atacar mutaciones específicas o receptores en el cáncer que hacen posible que el paciente reciba un tratamiento altamente agresivo, pero sin afectar o afectando lo menos posible, los tejidos saludables”.

“Estos avances están disponibles y permiten tratar el cáncer con más precisión, mayor probabilidad de cura y con menos efectos adversos. Yo diría que tanto en el tratamiento de cáncer de próstata como en el de seno, las principales causas de cáncer por género, ha habido un desarrollo notable y ha permitido que pacientes con cáncer metastásico (cuando se disemina) vivan más años”, afirmó Guiot, al resaltar que la isla cuenta con la tecnología y la metodología para lograr buenos resultados en el tratamiento.

“Puerto Rico es lugar de estudios e investigaciones científicas para muchos medicamentos novedosos a los cuales los pacientes pueden acceder”, agregó Guiot, aunque es consciente de las limitaciones en el acceso a los servicios o disparidades en la atención, según diferentes poblaciones. En ese sentido, el investigador mencionó que el Centro Comprensivo de Cáncer tiene tres pilares: investigación, servicios clínicos y educación (para la prevención y política pública). “Todavía tenemos mucho espacio para crecer y seguir llevando educación a la ciudadanía sobre el cáncer y cómo prevenirlo”, agregó y enfatizó en la importancia de la investigación, la educación y el acceso equitativo a la atención médica.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.