El abogado independentista Luis F. Abreu Elías, falleció hoy a los 89 años.

“Willie”, como era conocido por sus allegados, fue un activista pro derechos civiles, músico y abogado que cobró notoriedad en la década de los 80, cuando representó y asesoró al líder de “Los Macheteros”, Filiberto Ojeda Ríos en varios de los casos que este enfrentó, en uno de los cuales salió por la puerta ancha al alegar defensa propia tras batirse a tiros con agentes federales que llegaron hasta su hogar para arrestarlo.

El deceso de Abreu Elías fue confirmado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y también por el licenciado Eduardo Villanueva Muñoz, expresidente de esa entidad, quien recordó en sus redes sociales su gesta. “Así también sirvió en casos difíciles con la Sociedad para la Asistencia Legal, y muchas veces junto a compañeros(as) que le solicitaban ayuda, asesoramiento en casos complejos y difíciles, tanto por mala publicidad como porque el Estado le ponía un mayor interés para presionar e intentar disuadir conductas sociales y políticas”, escribió Villanueva en una publicación en su página de Facebook.

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Villanueva Muñoz detalló que Abreu Elías estudió ingeniería en el Colegio de Mayagüez y posteriormente se graduó de la Facultad de Derecho de la UPR.

“Recibió, como merecía y como debe ser, varios reconocimientos públicos y homenajes estando vivo, incluyendo el prestigioso símbolo de la medalla Gilberto Concepción de Gracia, otorgada por el Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico”, añadió el también expresidente del Colegio de Abogados.

Su sobrino Fofé Abreu, vocalista de la banda Circo, también tuvo palabras de duelo ante el fallecimiento del reconocido abogado. “Misión cumplida para mi Tío el Lic. Luis F Abreu Elias aka Tío Willy. Conocido en nuestra historia de país como gran defensor de la Independencia Puertorriqueña. Destacando uno de sus grandes logros haber asumido la defensa con éxito de Filiberto Ojeda, hazaña que lo ubica con honores en los libros históricos de Puerto Rico. Isabelino de pura cepa, a sus 89 años de edad, culminó anoche su paso por la vida humana para trascender a la eternidad. Descanse en Paz su alma. Brille su luz perpetua latiendo esperanzadora. Viva Puerto Rico Libre!”, escribió Fofé en una publicación en sus redes sociales.