El fundador del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM), Dr. Ramón Claudio Tirado, falleció en la tarde de hoy, lunes, a sus 95 años de edad, confirmó la Asociación de Estudiantes Graduados de la institución.

En un comunicado de prensa, el director ejecutivo de la CROEM ALUMNI, Wilson Nazario, indicó que pese a no haber detalles sobre la causa de la muerte de quien fue su maestro, Claudio Tirado “padeció de una enfermedad y diferentes padecimientos, pero ninguno de ellos le impidió comunicarse o hablar con sus estudiantes y familiares”.

“Fue un ser humano extraordinario, con una visión futurista en la educación moderna de este país. Para el año 1968 recibió el endoso del entonces Secretario del Departamento de Instrucción Pública, Don Ángel G. Quintero Alfaro para la creación de la primera escuela especializada para estudiantes de alto rendimiento académico, con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología. Fue para entonces que, en las facilidades de la Base de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. ubicada en el Cerro Las Mesas de Mayagüez se creó el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocido por sus siglas CROEM”, indicó Nazario en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Durante sus 55 años de existencia la escuela CROEM se ha proclamado la número 1 del sistema de educación pública, obteniendo múltiples premios y reconocimientos a nivel estatal e internacional. Hoy hemos sido informados del fallecimiento de nuestro fundador, una persona muy querida por los más de 10 mil estudiantes egresados de CROEM”, señaló Wilson Nazario, director ejecutivo de CROEM ALUMNI y uno de los alumnos más allegados al Dr. Claudio Tirado.

“Hace apenas unas seis semanas, pudimos hablar con Mr. Claudio -como cariñosamente se le conocía-, precisamente el 12 de junio desde la Quinta Avenida en momentos del Desfile Nacional Puertorriqueño y donde se desplegaba una estatua con su figura. Su alegría fue tanta que la conversación se mantuvo por bastante rato, donde dejó plasmado su agradecimiento al esfuerzo de los CROEMITAS por desfilar a nombre de CROEM en la Parada Puertorriqueña”, expresó el director de CROEM ALUMNI.

Por el momento, Nazario indicó que la familia del fundador de CROEM, sus hijos y esposa mantienen confidencialidad sobre los arreglos funerales, no obstante, este adelantó que el cuerpo será sometido a cremación y, más adelante, se ofrecerá una misa de recordación.

Claudio Tirado, quién es natural de Guánica, comenzó su carrera como maestro en el salón de clases en su pueblo natal. Graduado de la Universidad de Puerto Rico, obtuvo una Maestría en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad de Nueva York (NYU) y un doctorado en Administración y Supervisión Educativa de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Ha escrito cinco libros sobre el tema de la educación en la isla. Entre sus escritos publicados están: An Analysis of an Experimental High School in Puerto Rico (1971), Cien años de educación y de administración educativa en Puerto Rico: 1900-2000; Visiones y perspectivas de la educación puertorriqueña (2002); Primer estudio de egresados del Programa Doctoral en Educación (1995); La escuela de la escuela comunidad: reestructuración académica y administrativa (1993) y Estudio explorativo de la etiología de la problemática de la Escuela Secundaria: informe de investigación (1979).