Edith Marrero Pesquera, una pediatra de Bayamón, falleció en horas de la mañana del día de Navidad por COVID-19.

Con esta muerte, son once los doctores que han perdido la vida en Puerto Rico a causa del coronavirus SARS-CoV-2, tres de ellos pediatras.

“Nos entristece mucho. Edith estuvo trabajando hasta que se enfermó y fue hospitalizada en Manatí… La realidad es que Edith se deterioró bastante rápido. Estuvo enferma y tuvo que ser hospitalizada, pero como a los dos días la tuvieron que intubar y falleció esta mañana. La enfermedad evolucionó bien rápido”, le explicó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, a El Nuevo Día.

Hasta la fecha, 160 médicos tienen el virus, siete de ellos en condición de cuidado, de acuerdo al galeno.

“Solo pasaron días desde el diagnóstico hasta la muerte de Edith. No fue que estuvo meses en el hospital. Creo que estuvo hospitalizada no más de una semana. Hay de todo; hay pacientes que están meses hospitalizados y hay pacientes que solo sobreviven días. Aunque vemos que, relativamente hablando, los números están bajando, hay que pasar la Navidad y la Despedida de Año solo o solo con su núcleo familiar. Si no, volveremos a aumentar los casos, al igual que ocurrió en las elecciones y Acción de Gracias. Nos preocupa que vuelva a ocurrir”, dijo Ramos.

Es por esto que le pidió a la ciudadanía a que tome todas las precauciones posibles, utilice mascarillas, mantenga el distanciamiento social y se desinfecte las manos.